Названа оптимальная длительность сна для защиты от деменции

Сон продолжительностью от семи до восьми часов в сутки связан с наименьшим риском развития деменции, тогда как как недостаток, так и избыток сна повышают вероятность заболевания. Это показало исследование, опубликованное в журнале PLOS One.

Исследователи объединили результаты 69 научных работ с участием 4,5 млн человек и оценили влияние трех факторов образа жизни: продолжительности сна, уровня физической активности и времени, проведенного в сидячем положении. Анализ показал, что именно сон в диапазоне от семи до восьми часов связан с минимальным риском деменции.

Отклонения от этой нормы увеличивали вероятность заболевания. Так, сон менее семи часов ассоциировался с ростом риска примерно на 18%, а более восьми часов — на 28%. Также ученые отмечают, что избыток сна может быть не менее неблагоприятным фактором, чем его дефицит.

Дополнительно выяснилось, что малоподвижный образ жизни также играет значительную роль. Люди, проводящие в сидячем положении более восьми часов в день, и те, кто уделяет физической активности менее 150 минут в неделю, чаще сталкиваются с деменцией.

Авторы подчеркивают, что выявленные связи не доказывают прямую причинно-следственную зависимость. Например, повышенная сонливость может быть не фактором риска, а ранним признаком развивающихся нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера.

Тем не менее совокупность данных указывает на важность образа жизни для здоровья мозга. Регулярная физическая активность, ограничение времени сидения и полноценный сон могут способствовать улучшению кровообращения, снижению воспаления и более эффективному «очищению» мозга от продуктов обмена.

Поскольку эффективного лечения деменции пока не существует, ученые рассматривают изменение поведенческих факторов как один из ключевых способов профилактики. По их оценкам, до половины случаев заболевания потенциально можно предотвратить за счет коррекции образа жизни.

