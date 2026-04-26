Потеря слишком большого количества жира так же опасна, как и ожирение

Многие стремятся избавиться от лишнего веса, однако новые исследования показывают обратную сторону медали. Выяснилось, что потеря слишком большого количества жировой ткани или её неправильное распределение может быть столь же опасна для здоровья, как и ожирение.

© Чемпионат.com

Учёные давно поняли, что жировая ткань — не пассивный балласт. Она работает как полноценный орган, который участвует в обмене веществ и поддерживает множество процессов в организме. Избыток жира повышает риск диабета и болезней сердца, однако при редких заболеваниях, например, при так называемой «семейной липодистрофии», организм теряет жир или распределяет его неправильно. Это парадоксальным образом тоже приводит к диабету и серьёзным метаболическим проблемам.

Чтобы разобраться в этом парадоксе, команда учёных под руководством доктора Элиф Орал изучила болезнь, при которой жировая ткань разрушается. Исследователи создали модель на мышах и проанализировали ткани пациентов.

Результаты показали настоящую «катастрофу» внутри жировых клеток. Как выразилась исследователь Джессика Маунг, «создаётся идеальная среда для того, чтобы ткани стали нездоровыми и в итоге исчезли».

Учёные надеются, что их открытие поможет создать новые методы лечения. Вместо того чтобы просто бороться с жиром, врачи смогут защищать жировую ткань и восстанавливать её функцию. Это позволит предотвратить её опасную потерю и связанные с этим осложнения.

Исследование опубликовано в The Journal of Clinical Investigation.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.