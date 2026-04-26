Названы профессии, представители которых больше подвержены депрессии

Руслан Исаев, врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук, руководитель Клиники доктора Исаева, рассказал в беседе с RT, люди каких профессий больше подвержены депрессии.

Эксперт привёл в качестве примера исследование, которое было проведено в прошлом году в США.

В нём были проанализированы данные более 530 тыс. работающих взрослых, отметил Исаев.

По его словам, наиболее высокие показатели были зафиксированы в таких сферах, как медицинский персонал, социальная помощь и уход, сфера питания и обслуживания, персональные услуги, искусство, дизайн, развлечения, спорт, медиа, административный персонал, образование, обучение, библиотеки, продажи и клиентский сервис.

В клинической практике в России во многом наблюдается схожая тенденция, добавил врач.

Он подчеркнул, что ключевую роль играет не столько сама профессия, сколько структура повседневного опыта внутри неё.

«Наиболее уязвимыми оказываются виды занятости, где одновременно присутствует несколько факторов риска. Во-первых, это высокая эмоциональная нагрузка и необходимость постоянного контакта с людьми. Речь идёт не просто о коммуникации, а о регулярном столкновении с чужой болью, агрессией, ожиданиями или оценкой, как это происходит в медицине, социальной сфере, образовании или сервисе», — добавил собеседник RT.

Во-вторых, значимым фактором является низкий уровень контроля над своей работой: жёсткие регламенты, зависимость от руководства или клиента, невозможность влиять на результат при высокой ответственности, объяснил специалист.

«Такая комбинация хорошо известна как один из ключевых механизмов формирования хронического стресса. В-третьих, важны нестабильные условия труда: сменный график, ночные смены, отсутствие предсказуемости, а также относительно низкий уровень социальной и финансовой защищённости. Это снижает возможности восстановления и делает стресс кумулятивным», — рассказал Исаев.

Отдельно можно выделить креативные и медийные профессии, подчеркнул эксперт.

«При внешней привлекательности они часто связаны с высокой степенью неопределённости, конкуренции, зависимостью от внешней оценки и нестабильным доходом, что также увеличивает риск депрессивных состояний. Напротив, более низкие показатели депрессии чаще наблюдаются в профессиях, связанных с работой руками, с более чёткой структурой задач, предсказуемыми результатами и меньшей эмоциональной вовлечённостью», — заявил врач.

В уязвимых профессиональных группах чаще формируются и коморбидные состояния, когда депрессия сочетается с употреблением алкоголя или других психоактивных веществ как способом саморегуляции, отметил психиатр.

«При этом такая «самопомощь» в долгосрочной перспективе только усугубляет течение расстройства», — заключил он.

