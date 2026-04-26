В России создали тест для выявления вирусов и бактерий

Российские ученые создали тест-систему, способную одновременно выявлять вирусные и бактериальные инфекции. Разработкой занимались специалисты Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН. Патент на устройство уже оформлен, пишет ТАСС.

Метод основан на иммунохроматографическом анализе. Это простая техника: биоматериал наносят на полоску, и при наличии нужного вещества появляется видимая линия. В отличие от аналогов, система ищет не самих возбудителей, а ответ организма — экспрессию мРНК соответствующих генов.

Тест работает с цельной кровью. Устройство выполнено в виде пластиковой кассеты с двумя круглыми окошками для внесения образца и двумя прямоугольными для считывания результата. Внутри параллельно размещены две тест-полоски на клейкой ламинированной пластиковой подложке. Одна — для вируса, другая — для бактерии. Каждая включает стекловолоконную подушку, нитроцеллюлозную мембрану и целлюлозный адсорбирующий слой на ламинированной подложке.