Центр Гамалеи разработал вакцину для борьбы с несколькими видами рака

Противоопухолевая мРНК-вакцина «НЕООНКОВАК», разработанная Центром Гамалеи, будет использоваться для борьбы с несколькими видами рака. Об этом РИА Новости сообщил директор центра Александр Гинцбург.

По его словам, до недавнего времени не существовало способа убрать метастазы, однако теперь такое средство найдено. Ученые рассчитывают на регресс на уровне метастаз единичных клеток, а также что вакцина будет справляться с меланомой, раком легкого и раком поджелудочной железы, которые характеризуются наибольшим числом мутаций, отметил Гинцбург.

В начале апреля сообщалось, что препарат «Неоонковак» впервые ввели 60-летнему жителю Курской области с меланомой кожи. Вакцина создается индивидуально для каждого пациента и нацелена на активацию иммунной системы для борьбы с опухолевыми клетками. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что вакцины от рака планируется внести в программу бесплатной медицинской помощи.