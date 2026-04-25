Гинцбург: новую отечественную вакцину опробуют в лечении меланомы и рака легкого

Противоопухолевая мРНК-вакцина «НЕООНКОВАК», разработанная Центром Гамалеи, будет использоваться для борьбы с несколькими видами рака. Об этом РИА Новости сообщил директор центра Александр Гинцбург.

Центр Гамалеи разработал вакцину для борьбы с несколькими видами рака
По его словам, до недавнего времени не существовало способа убрать метастазы, однако теперь такое средство найдено. Ученые рассчитывают на регресс на уровне метастаз единичных клеток, а также что вакцина будет справляться с меланомой, раком легкого и раком поджелудочной железы, которые характеризуются наибольшим числом мутаций, отметил Гинцбург.

В начале апреля сообщалось, что препарат «Неоонковак» впервые ввели 60-летнему жителю Курской области с меланомой кожи. Вакцина создается индивидуально для каждого пациента и нацелена на активацию иммунной системы для борьбы с опухолевыми клетками. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что вакцины от рака планируется внести в программу бесплатной медицинской помощи.