В России запустят программу по изучению проблемы лишнего веса

Компания «Герофарм» объявила о запуске в июне 2026 года научно-исследовательской программы «Орбита», посвященной изучению проблем ожирения у взрослого населения.

В компании ожидают, что результаты программы позволят разработать новые подходы к терапии избыточной массы тела на основе данных клинической практики.

В «Орбите» примут участие пациенты из восьми федеральных округов. В рамках программы планируется изучить ожирение с учетом медицинских, социальных и экономических аспектов.

Первый трек «Орбиты» под названием «Юпитер», о запуске которого было объявлено на XXXIII Российском национальном Конгрессе «Человек и лекарство», разработан «Герофарм» совместно с НМИЦ терапии и профилактической медицины и Российским обществом профилактики неинфекционных заболеваний. Этот трек позволит понять сложившуюся клиническую практику, узнать, что пациентам известно о проблеме и как диагноз влияет на репродуктивное здоровье, а также оценить приверженность терапии современными препаратами.

«Орбита ответит на вопросы, которые дадут возможность оценить клинический профиль пациентов с ожирением, факторы риска развития ожирения», — рассказала директор НМИЦ ТПМ Минздрава России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

Кроме того, эксперт подчеркнула, что результаты исследования могут помочь точнее определить региональные особенности распространения ожирения и выработать профилактические решения для разных групп населения.

«Борьба с ожирением — многоуровневая и междисциплинарная задача, требующая значительных инвестиций. Сегодня существуют различные подходы к лечению этого заболевания — хирургические методы, лекарственная терапия, изменение образа жизни. Задача системы здравоохранения — определить максимально эффективные и персонализированные стратегии для различных групп пациентов. Комплексные исследования, подобные программе "Орбита", позволяют получить реальные клинические данные, необходимые для выбора эффективной тактики ведения пациентов и выработки обоснованных подходов к их лечению», — отметил генеральный директор Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава России, д.м.н., профессор Виталий Омельяновский.

По данным Минздрава РФ, около 25 процентов россиян страдают ожирением. Ежегодно этот диагноз впервые ставится 500 тысяч людей в России. Многие случаи остаются недиагностированными: избыточный вес может иметь до трети населения страны. Рост распространенности ожирения приводит к развитию у пациентов связанных с ним заболеваний, которые ведут к ухудшению качества жизни, снижению рождаемости, ранней потере трудоспособности и преждевременной смертности.

«Орбита — это системная работа на годы вперед. Мы обеспокоены ситуацией в настоящем и стремимся изменить будущее. Управляя метаболическим здоровьем на ранних этапах, мы можем предотвратить развитие тяжелых заболеваний и дать возможность людям жить активно долгие годы. Мы не только создаем доступные инновационные препараты, такие как "Семавик" и "Седжаро", но и формируем знания, которые помогают жить более качественно — в этом и есть ответственность бизнеса перед обществом», — рассказал генеральный директор «Герофарм» Петр Родионов.

Также он отметил, что результаты программы в будущем помогут снизить нагрузку на здравоохранение, повлиять на демографическую безопасность страны и повысить качество жизни населения.