Разработан подход, позволяющий безопасно очищать тело от престарелых клеток

Биологи выяснили, что престарелые клетки, накапливающиеся в теле по мере старения, можно безопасным образом заставить самоуничтожиться, если подавить в них работу белка GPX4. Уничтожение этих клеток в теле мышей замедлило рост опухолей, сообщила пресс-служба британского Совета по исследованиям в области медицины (MRC).

"В прошлом, престарелые клетки считались хорошими с точки зрения лечения рака, так как они не размножаются и не участвуют в росте опухоли. Оказалось, что со временем эти клетки начинают выделять большое количество молекул, ускоряющих рост соседних с ними раковых клеток. Это побудило нас начать поиски лекарств, которые могли бы уничтожать эти тельца", - заявила научный сотрудник MRC Мариантониетта Д'Амброзио, чьи слова приводит пресс-служба совета.

Как объясняют Д'Амброзио и ее коллеги, для борьбы с клеточным старением ученые сейчас разрабатывают особые препараты-сенолитики, которые уничтожают престарелые клетки или удаляют их из организма. Исследователи из Великобритании открыли новый класс сенолитиков в рамках эксперимента, в ходе которого ученые подвергали культуры престарелых клеток действию 10,4 тыс. коротких молекул, уже созданных учеными и применяющихся в других областях науки и медицины.

В ходе этих опытов исследователи обнаружили, что сразу четыре изученных ими молекулы активировали ранее неизвестную форму самоуничтожения этих клеток, связанную с так называемым ферроптозом. Так биологи называют один из вариантов запрограммированной гибели клетки, которая активируется при накоплении чрезмерно большого количества соединений железа или агрессивных оксидантов внутри цитоплазмы.

Последующие изучение взаимодействий этих лекарств и клеток показало, что все эти препараты запускают ферроптоз путем подавления работы фермента GPX4, который защищает клеточные мембраны от воздействия оксидантов. Это указало на то, что престарелые клетки испытывают высокий уровень окислительного стресса, который сам по себе привел бы к их гибели, если бы фермент GPX4 не очищал эти тельца от поврежденных компонентов мембран.

Высокий уровень окислительного стресса также характерен для опухолей, что натолкнуло ученых на мысль изучить действие обнаруженных ими молекул на опухоли в организме подопытных мышей. Эти наблюдения показали, что новые сенолитики заметно усилили действие стандартной химиотерапии на рак груди, простаты и яичников, а также на несколько недель продлили жизнь грызунам. Это говорит о высокой перспективности дальнейшего использования этих лекарств при лечении рака, подытожили биологи.

О престарелых клетках

Престарелыми клетками биологи называют особый подтип клеток тела людей и других многоклеточных живых существ, которые прекратили участие в жизнедеятельности организма в результате накопления повреждений или в результате укорочения теломер - концевых участков хромосом - после нескольких десятков циклов деления. Часть из этих клеток негативно влияет на работу тканей и органов, что побуждает ученых искать способы уничтожения или омоложения подобных клеток.