Почему даже при здоровом питании фастфуд может вредить мозгу

Новое исследование ученых из разных университетов показало, что рацион с высоким содержанием ультрапереработанных продуктов может ухудшать способность мозга концентрироваться и одновременно повышать риск деменции. Работа опубликована в журнале Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring.

© Телеканал «Наука»

Авторы проанализировали питание и когнитивное здоровье более чем 2100 человек среднего и пожилого возраста, у которых на момент исследования не было деменции и когнитивных проблем. Результаты показали, что даже небольшое ежедневное увеличение доли ультрапереработанной пищи связано с измеримым снижением внимания — причем это наблюдалось даже у тех, кто в целом придерживался здорового рациона.

По словам ведущего автора работы, доктора Барбары Кардозу из Школы питания, диетологии и пищевых продуктов и Викторианского института сердца Университета Монаша, исследование подтверждает четкую связь между промышленной обработкой еды и ухудшением когнитивных функций.

Чтобы объяснить масштаб эффекта, исследователи привели простой пример: рост доли ультрапереработанных продуктов на 10% примерно сопоставим с добавлением в ежедневный рацион одной стандартной пачки чипсов. При таком увеличении ученые фиксировали заметное снижение способности удерживать внимание. В тестах это выражалось в более низких результатах заданий, оценивающих зрительное внимание и скорость обработки информации.

В среднем участники получали около 41% суточной энергии из ультрапереработанных продуктов — почти половину рациона. К этой категории относятся привычные продукты вроде сладких газированных напитков, упакованных соленых снеков и готовых блюд, то есть пища, далекая от свежих цельных продуктов.

Исследователи подчеркивают, что негативный эффект проявлялся независимо от общего качества питания. Даже если человек следовал, например, средиземноморской диете, сама степень промышленной обработки пищи оставалась важным фактором возможного вреда.

Как отметила Кардозу, одна из ведущих авторов исследования:

«Ультрапереработка часто разрушает естественную структуру продуктов и добавляет в них потенциально вредные вещества — искусственные добавки и химические соединения, возникающие в процессе производства. Это указывает на то, что связь между питанием и работой мозга не сводится только к нехватке полезных продуктов: значение может иметь и сам характер обработки пищи».

Более высокое потребление ультрапереработанных продуктов также оказалось связано с ростом факторов риска деменции. К ним относятся состояния, которыми можно управлять для защиты мозга, в том числе повышенное давление и ожирение.

Ученые отмечают, что внимание — базовая функция, на которой строятся многие важные процессы в мозге, включая обучение и решение задач.