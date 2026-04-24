В России разработали систему для выявления вирусных и бактериальных инфекций

Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН разработали и запатентовали тест-систему для одновременного определения вирусных и бактериальных инфекций. Это следует из патента, с которым ознакомился ТАСС.

В основе системы иммунохроматографический анализ - это быстрый и простой метод диагностики, при котором биологический образец наносят на специальную тест-полоску. Если в образце есть искомое вещество (например, вирус, бактерия, гормон), оно связывается с реагентами на полоске и проявляется в виде видимой линии.

"Изобретения относятся к области иммунологии, молекулярной биологии и медицины. Заявлена иммунохроматографическая тест-система на основе нуклеиновых кислот для одновременного определения бактериальных и вирусных инфекций. Тест-система включает устройство для проведения анализа, содержащее элементы распознавания, емкости с реагентами", - говорится в документе.

Прибор представляет собой пластиковую кассету с двумя круглыми окошками для внесения анализируемого образца. Также на ней есть два прямоугольных окошка для просмотра результатов анализа. Внутри кассеты параллельно друг другу размещены две тест-полоски: одна для выявления вируса, другая - для выявления бактерии. Каждая полоска выполнена на основе клейкой ламинированной пластиковой подложки с последовательно закрепленными внахлест элементами - это подушка из стекловолокна для нанесения образца, детектирующая нитроцеллюлозная мембрана и адсорбирующая подушка из целлюлозы.

Как отмечают разработчики, в отличие от аналогов, тест-система использует в качестве мишени ответ организма (экспрессию мРНК соответствующих генов), а не сами патогены. Кроме того, она работает с образцом цельной крови.