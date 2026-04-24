У каждого седьмого россиянина выявили ген риска стригущего лишая

У каждого седьмого жителя России повышен риск развития стригущего лишая (дерматофитоза) из-за носительства особого варианта гена ZNF646. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Genotek.

К такому выводу ученые пришли в результате анализа более 166 тысяч геномов россиян, представляющих различные этнические группы. Исследование было направлено на изучение распространенности генетического варианта, связанного с предрасположенностью к дерматофитозу — инфекционному заболеванию кожи, поражающему волосы, ногти и верхние слои эпидермиса. Эта грибковая инфекция затрагивает до 20% населения мира.

Наиболее сильную связь с высоким риском заболевания продемонстрировал вариант rs7196726 в гене ZNF646. Было установлено, что замена нуклеотида G на A в этом участке повышает риск развития инфекции. При этом дополнительная копия аллеля A увеличивает вероятность заболевания примерно на 6,8%.

Анализ показал, что генотип AA, связанный с наибольшим риском, встречается у 14,08% россиян — это соответствует повышению вероятности развития заболевания примерно на 14%. При этом носителями хотя бы одной копии «рискового» аллеля являются более 60% населения.

Как отметила руководитель научных коммуникаций Genotek Екатерина Суркова, полученные данные подчеркивают важную роль генетических факторов в развитии кожных инфекций. По ее словам, понимание индивидуальных рисков может стать основой для более точной профилактики и персонализированного подхода к здоровью.

Исследователи считают, что новые данные в будущем можно будет использовать для разработки профилактических стратегий с учетом генетических особенностей населения.