В России создают панель биомаркеров старения по 15 механизмам

Ученые в России разрабатывают панель биомаркеров старения, охватывающую до 15 различных механизмов, для выявления рисков старения. Об этом сообщил член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия с клиникой превентивной медицины ГНЦ РФ ФГБНУ "Российский научный центр хирургии имени академика Б. В. Петровского" Минобрнауки России Алексей Москалев.

Биомаркер старения - это измеряемый признак в организме, который показывает, как стареют клетки и ткани, не по календарному возрасту, а по биологическому состоянию.

"Мы должны измерять все механизмы старения, а не только базовые семь [механизмов], которые сейчас доступны по программе госгарантий. В этой связи мы делаем панель биомаркеров старения сразу по 15 механизмам на активности генов, связанных со старением и долголетием в образцах крови. У нас уже появился индустриальный партнер, который готов с нами идти дальше и создать систему, которая будет массово применяться", - рассказал Москалев в ходе всероссийской выездной конференции в рамках регионального движения "За медицину здорового долголетия" в Саранске.

Он отметил, что старение - это комплексный и сложный процесс, который происходит на молекулярном, клеточном, тканевом и других уровнях.

"Уже сейчас мы можем рассматривать старение как управляемый процесс, который необходимо измерять, и если пока не обращать вспять, то как минимум замедлять, чтобы как можно дольше оставаться в ресурсе и сократить период заболеваемости, чтобы к серебряному возрасту мы приходили здоровыми, активными и когнитивно, и физически. Наша цель - увеличить продолжительность здорового, активного периода жизни", - сказал Москалев.

Ранее ТАСС писал о том, что в программе госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов был определен перечень бесплатных исследований по определению возможных признаков раннего старения различных систем организма. 16 марта министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что Центры здоровья в России начали выявлять активаторы старения населения.

О конференции

Всероссийская выездная конференция по развитию медицины здорового долголетия проходит в Саранске 23-24 апреля. Участниками конференции стали политики, общественные деятели, ведущие эксперты в сфере здравоохранения, медицинской науки, культуры, двигательной активности, производителей продуктов питания для здорового долголетия, блогеры и более 300 врачей со всей страны. В течение двух дней участники рассмотрят вопросы трансформации центров здоровья, профилактики возраст-ассоциированных заболеваний, внедрения инновационных медицинских технологий, развития нейротехнологий, геропротекторов, а также роли культуры, двигательной активности, здорового питания и медиа в укреплении здоровья граждан.

Организаторами форума выступают правительство Российской Федерации, Фонд Росконгресс и правительство Республики Мордовия. ТАСС - информационный партнер мероприятия.