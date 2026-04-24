Россиян предупредили о связи состояния зубов с когнитивными функциями

Крупномасштабное исследование, охватившее более 12,4 тысячи человек в возрасте от 50 до 75 лет, выявило статистически значимую связь между состоянием зубного ряда и работой мозга, сообщил основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день» Залим Кудаев. О корреляции он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Результаты исследования, опубликованные в ведущих научных изданиях, подтвердили, что здоровье полости рта — важный фактор поддержания когнитивных способностей в среднем и пожилом возрасте, поделился эксперт.

По словам Кудаева, анализ данных показал, что потеря более 6 зубов коррелирует со снижением скорости обработки информации на 15 процентов по сравнению с людьми, сохранившими полный зубной ряд, отсутствие моляров (жевательных зубов) связано с ухудшением пространственной памяти, а сохранение не менее 20 зубов ассоциировано с меньшим риском развития деменции через 10 лет наблюдения.

Жевательная нагрузка при пережевывании пищи стимулирует приток крови к ключевым зонам мозга, таким как гиппокамп, который отвечает за формирование памяти, и префронтальная кора, которая регулирует внимание, планирование и принятие решений Залим Кудаев основатель сети клиник

Воспалительные процессы в полости рта типа пародонтита и кариеса могут запускать системное воспаление, негативно влияющее на нейроны, указал эксперт. Изменение рациона из‑за потери зубов, а именно переход на мягкую, обработанную пищу, снижает поступление нутриентов, важных для мозга, добавил он.

«Связь между здоровьем полости рта и когнитивными функциями изучается не первый год. Ранее другие исследования подтвердили, что пациенты с болезнью Альцгеймера чаще имеют признаки пародонтита, хроническое воспаление десен связано с ускорением атрофии гиппокампа, а регулярная гигиена полости рта снижает риск когнитивных нарушений на 20-30 процентов», — подытожил Кудаев.

Ранее стоматолог-ортопед Нодира Сарсадских предупредила, что щелчки в челюсти могут привести к тяжелым последствиям. По ее словам, звук при жевании или зевании возникает из-за смещения хряща внутри височно-нижнечелюстного сустава и со временем может стать серьезной проблемой.