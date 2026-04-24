Радость со свистом: почему «гормон счастья» заставляет ваш мозг слышать то, чего нет
Международная группа ученых обнаружила, что повышение уровня серотонина активирует специфический нейронный контур, заставляющий мозг генерировать фантомные звуки. Открытие объясняет давние жалобы пациентов на усиление звона в ушах при приеме антидепрессантов и указывает путь к созданию более безопасных препаратов.
Исследователи из США и Китая впервые напрямую связали «нейромедиатор хорошего настроения» с механизмами возникновения тиннитуса. В ходе экспериментов на мышах специалисты обнаружили конкретную мозговую цепь, соединяющую дорсальное ядро шва (область ствола мозга, вырабатывающую серотонин) с дорсальным кохлеарным ядром — центром, отвечающим за первичную обработку звуков.
Когда ученые с помощью оптогенетики усиливали серотониновую сигнализацию в этом канале, животные начинали вести себя так, как будто слышали несуществующий шум: они переставали различать короткие паузы тишины в звуковом потоке. Этот поведенческий маркер считается в науке «золотым стандартом» диагностики фантомного шума у животных, пишет журнал PNAS.
Парадокс открытия заключается в том, что серотонин одновременно улучшает настроение и провоцирует слуховые галлюцинации. Именно этот двойной эффект долгие годы ставил врачей в тупик: пациенты с тиннитусом, страдающие от сопутствующих тревоги и депрессии, часто получают селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС).
Эти препараты облегчают психоэмоциональное состояние, повышая уровень нейромедиатора, но, как выяснилось теперь, именно этот механизм может усиливать нейронную гиперактивность в слуховых центрах, заставляя мозг буквально «выдумывать» звуки. Впрочем, у ученых есть и хорошая новость: блокада 5-HT2A-рецепторов в том же слуховом ядре обратила симптомы вспять, а подавление активности выявленного контура с помощью хемогенетики вернуло подопытных мышей в нормальное состояние, даже если тиннитус был изначально вызван громким шумом.
По оценкам экспертов, от постоянного звона или гула в ушах страдают до 14% населения планеты, причем для значительной части пациентов это состояние превращает повседневную жизнь в настоящее испытание.
«Мы давно подозревали связь серотонина с тиннитусом, но не могли понять, как именно это происходит, — цитирует издание ScienceBlog нейробиолога Чжэн-Цюань Таня из Аньхойского университета, соавтора работы. — Теперь мы видим не просто разрозненные эффекты, а конкретный анатомический маршрут, по которому «гормон счастья» добирается до слуховой системы и запускает там хаос».
Открытие имеет не только фундаментальное, но и сугубо прикладное значение. Оно подсказывает фармакологам путь к разработке точечных препаратов, которые будут избирательно воздействовать на серотониновые рецепторы в «нужных» отделах мозга, отвечающих за настроение, но не будут вторгаться в слуховые цепи.
Впрочем, авторы предупреждают: для подтверждения всех выводов необходимы клинические исследования на людях, и пока врачам следует с особым вниманием относиться к жалобам пациентов на усиление шума в ушах на фоне приема антидепрессантов.
