Ученые нашли в овощах и фруктах забытое соединение, продлевающее жизнь

Малоизвестное растительное соединение, которое содержится в привычных овощах и фруктах, может оказаться ключом к долголетию и защите от болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли исследователи из Севильского и Кентского университетов.

Речь идёт о фитоене — бесцветном каротиноиде, который долгое время оставался в тени своих более известных «родственников» (бета-каротина и ликопина). Он содержится в помидорах, моркови, апельсинах и перце.

В экспериментах на червях Caenorhabditis elegans добавление фитоена продлило жизнь особей на 10-18,6%. Кроме того, токсическое воздействие белка амилоида-42, который формирует бляшки при болезни Альцгеймера, снизилось на 30-40%.

Соединение также повысило устойчивость к окислительному стрессу — ключевому фактору старения и нейродегенерации — на 53%.

Исследователи отмечают, что люди потребляют фитоена больше, чем многих других каротиноидов, и он накапливается в тканях, включая кожу.