Ученые выяснили, что сахар может закреплять стрессовые воспоминания в мозге

Ученые из Национального центра научных исследований Франции (CNRS) установили, что поступление сахара в мозг после стрессового события может запускать механизм формирования долговременной памяти. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

© Газета.Ru

Эксперименты проводились на плодовых мушках Drosophila melanogaster. Насекомых обучали ассоциировать определенный запах с неприятным воздействием — слабым электрическим разрядом. Однако устойчивые воспоминания формировались только в том случае, если после обучения мушки получали сахар.

Как объяснил исследователь Пьер-Ив Пласе, ключевую роль играют нейроны, чувствительные к сахару. Они активируются в ограниченный промежуток времени после стрессового опыта — примерно в течение нескольких часов. Если в этот период в организм поступает сахар, запускается цепочка сигналов, которая переводит кратковременную память в долговременную.

Ученые выяснили, что активированные «сахарные» нейроны выделяют тиростимулин — сигнальную молекулу, которая передает информацию в области мозга, отвечающие за хранение воспоминаний. Блокировка этого сигнала нарушала формирование устойчивой памяти, даже если обучение происходило. Кроме того, исследование показало, что этот механизм связан с энергетическими процессами: для закрепления воспоминаний мозгу требуется дополнительная энергия, и сигнал о наличии сахара служит своего рода «разрешением» на ее расход.

Интересно, что после стрессового обучения мушки демонстрировали повышенное предпочтение сладкой пищи. Это указывает на возможную связь между стрессом, памятью и изменением пищевого поведения.

Авторы подчеркивают, что результаты получены на насекомых, и аналогичные механизмы у человека пока не подтверждены. Тем не менее работа предлагает новое объяснение того, как стресс может влиять на пищевые привычки, включая феномен эмоционального переедания.

