Обнаружено новое свойство коротких молекул РНК, связанных с раком

Российские ученые открыли первые свидетельства того, что разные структурные формы одних и тех же молекул микро-РНК могут не только подавлять работу разных генов, как считали ученые в прошлом, но и усиливать действие друг друга на один и тот же участок ДНК. Это объяснило важную роль одной из подобных цепочек РНК в развитии рака простаты, сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.

"Оказалось, что микро-РНК под названием miR-93-5р уникальна. Мы увидели, что ее классическая форма и альтернативные вариации усиливают эффект друг друга, подавляя одни и те же гены. Это может объяснять устойчивую онкогенную роль miR-93-5p при развитии рака простаты, а также указывает на ее перспективность как потенциального биомаркера прогрессирования заболевания", - пояснил научный сотрудник НИУ ВШЭ Антон Жиянов, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Там добавили, что исследователи из НИУ ВШЭ уже много лет изучают то, как человеческие и животные клетки взаимодействуют с молекулами микро-РНК. Эти цепочки длиной в 20-25 генетических "букв"-нуклеотидов играют важную роль в регуляции активности большого числа генов в организме людей, так как они способны связываться с их РНК-копиями и препятствовать их чтению клеточными системами.

Часть микро-РНК играет важную роль в подавлении или формировании опухолей, что заставляет исследователей активно изучать то, как работают эти цепочки нуклеотидов в здоровых и раковых клетках, и разрабатывать методы манипуляции их активностью. В частности, ученые заинтересовались тем, как различные вариации одной и той же молекулы онкогенной микро-РНК влияют на жизнедеятельность клеток.

В прошлом ученые считали, что наличие нескольких альтернативных форм у одной и той же молекулы микро-РНК позволяет ей контролировать работу сразу нескольких генов. Проведенные российскими исследователями опыты на культурах клеток рака простаты показали, что как минимум у одной из онкогенных молекул микро-РНК, цепочки miR-93-5р, есть структурные вариации, которые воздействуют на схожий набор из примерно пяти десятков генов.

В результате этого данный набор альтернативных версий miR-93-5р взаимно усиливает действие друг друга на эти гены и необычно эффективно подавляет их работу. Это объясняет то, почему высокий уровень активности miR-93-5р способствует быстрому росту рака простаты и некоторых других типов опухолей. Схожим образом, как предполагают ученые, могут работать и другие молекулы микро-РНК, связанные с ростом злокачественных новообразований.

О раке простаты

По текущим оценкам Всемирного фонда изучения рака (WCRF), злокачественные опухоли простаты являются вторым по распространенности видом рака. Каждый год они поражают около 1,46 млн мужчин и уносят жизни примерно 397 тыс. человек. Как правило, рак простаты поражает пожилых мужчин, для которых он является первой причиной смертей, связанных с появлением опухолей.