В России нашли лучшую диету для профилактики атеросклероза

Ученые из НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний (НИИ КПССЗ) установили, что переход на белковую диету с раннего возраста помогает в профилактике атеросклероза. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки.

Ученые НИИ КПССЗ провели эксперименты на гиперлипидемических мышах, которые с самого рождения имеют повышенное содержание жиров в крови вследствие нокаута гена АроЕ, отвечающего за утилизацию холестерина, что приводит к развитию атеросклеротических бляшек в аорте к 9 месяцам их жизни. По этой причине АроЕ-нокаутные мыши являются ключевой моделью для изучения атеросклероза, а также для доклинического тестирования соответствующих фармакологических и диетических вмешательств для замедления его развития. Данное исследование помогло определить, какая диета оптимальна для профилактики атеросклероза.

Ранее ученые уже выявили, что чем выше в организме человека альбумина – основного белка сыворотки крови – тем лучше он защищен от инфаркта и инсульта. Альбумин связывает ионизированный кальций, верхний предел которого сигнализирует о высоком риске развития атеросклеротических бляшек, из-за которых развиваются инфаркт и инсульт.

Строительным материалом для биосинтеза альбумина служат протеиногенные аминокислоты — именно ими ученые кормили мышей. Исследователи доказали, что при раннем приеме – то есть с 1-го или 3-го месяца жизни (у человека это соответствует возрасту от 18 до 35 лет) прием протеиногенных аминокислот защищает мышей с высоким содержанием жиров в крови от липидного поражения аортального клапана сердца. По словам ученых, результаты полученные в эксперименте на мышах данные можно перенести на человека.