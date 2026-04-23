Ученые отобрали лучшие лекарства при разных симптомах системного склероза

Ученые Сеченовского Университета и Института вычислительной математики РАН выявили самые лучшие лекарства для борьбы с системной склеродермией (склерозом), при котором происходит фиброз кожи, внутренних органов (легких, сердца, желудочно-кишечного тракта, почек), а также возникают патологические изменения кровеносных сосудов. Работа ученых поможет назначать максимально подходящее лечение и ускорить разработку новых лекарств. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском Университете.

Системная склеродермия — аутоиммунное заболевание, при котором иммунитет атакует собственные ткани, вызывая воспаление, повреждение сосудов и фиброз. Проявления болезни разнообразны — у одних пациентов преобладают кожные изменения, у других — поражение внутренних органов.

Сегодня ведется разработка множества таргетных препаратов для лечения склеродермии. Однако напрямую сравнивать их эффективность сложно — из-за особенностей исследований.

«Системная склеродермия — редкое заболевание, поэтому клинические исследования часто включают сравнительно небольшое количество пациентов. Наш количественный анализ, объединивший данные из разных исследований, позволяет увидеть общие закономерности, которые невозможно обнаружить в рамках отдельных клинических испытаний», — пояснил Кирилл Песков, руководитель Центра математического моделирования в разработке лекарств Сеченовского Университета.

Специалисты объединили данные 32 клинических исследований с участием более 2 тысяч пациентов и проанализировали действие 23 таргетных препаратов. Для сравнения их эффективности исследователи использовали математическую модель, позволяющую одновременно отслеживать динамику двух главных показателей — индекса фиброза кожи (mRSS) и показателя функции легких (FVC), который используется для оценки поражения дыхательной системы.

Результаты показали, что при фиброзе кожи наиболее эффективны препараты, воздействующие на воспалительные сигнальные пути (например, ингибиторы JAK-киназ и антитела к цитокинам). А для улучшения функции легких лучше подходит терапия, направленная на B-клетки иммунной системы (например, препараты ритуксимаб и белимумаб).

Модель также показала, что 50% максимального эффекта терапии достигается через полгода. Это важно учитывать при планировании новых клинических исследований и оценке результатов лечения.