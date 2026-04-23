Коронавирусы научились проникать в клетки человека новым способом

Международная группа исследователей установила, что коронавирусы способны проникать в клетки человека, используя новые рецепторы — фактически «подбирая» дополнительные биологические «ключи» к клеточным «замкам». В частности, один из вирусов смог связаться с белком CEACAM6, присутствующим в тканях легких. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

© Газета.Ru

Речь идет о коронавирусе летучих мышей CcCoV-KY43, обнаруженном в Восточной Африке. Ученые установили, что его шиповидный белок — структура, с помощью которой вирус прикрепляется к клеткам, — способен взаимодействовать с новым для науки рецептором. Это означает, что потенциальный круг «мишеней» для подобных вирусов значительно шире, чем считалось ранее.

Вместо экспериментов с живыми вирусами исследователи использовали генетические базы данных и синтезировали шиповидные белки 27 различных альфакоронавирусов, чтобы проверить, какие рецепторы они могут распознавать.

Как пояснил соавтор исследования Стивен Грэм, вирусные шипы работают по принципу «ключа и замка»: они должны точно совпасть с рецептором на поверхности клетки, чтобы начать инфекцию. До сих пор считалось, что альфакоронавирусы используют лишь ограниченный набор таких «замков». Однако новое исследование показало, что они способны находить и альтернативные пути проникновения.

«Открытие меняет представления о зоонозном потенциале вирусов — то есть их способности передаваться от животных к человеку. Чем больше рецепторов способен использовать вирус, тем выше вероятность, что он сможет адаптироваться к новому хозяину», — отметили ученые.

При этом ученые подчеркивают: на данный момент нет доказательств, что CcCoV-KY43 уже распространяется среди людей. Тем не менее обнаружение нового механизма заражения указывает на необходимость более тщательного мониторинга вирусов у животных.

