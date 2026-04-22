Назван фактор, который сводит на нет пользу спорта во время беременности

Физическая активность во время беременности улучшает обмен веществ у потомства, однако пренатальный стресс способен нивелировать этот эффект. К такому выводу пришли ученые из медицинского центра Университета Векснера. Результаты исследования опубликованы в The FASEB Journal.

Эксперимент провели на мышах линии C57BL/6, которых разделили на четыре группы по уровню физической активности, а также с воздействием стресса и без него. Результаты показали, что у потомства самцов от активных и не испытывавших стресс матерей наблюдалась лучшая толерантность к глюкозе — важный показатель метаболического здоровья.

Однако у самцов, чьи матери подвергались стрессу во время беременности, этот положительный эффект исчезал, даже если самки сохраняли физическую активность. У самок потомства подобной выраженной зависимости выявлено не было.

Ученые связывают такой эффект с влиянием стрессовых гормонов — кортикостероидов. Они могут изменять работу бурой жировой ткани, которая отвечает за сжигание энергии и поддержание теплового баланса. Нарушения в этих механизмах, по мнению авторов, влияют на так называемое «метаболическое программирование» — формирование обмена веществ еще до рождения.

Исследователи подчеркивают, что психоэмоциональное состояние матери играет важную роль в развитии будущего здоровья ребенка. Полученные данные указывают на необходимость учитывать уровень стресса при оценке пользы физических нагрузок во время беременности.