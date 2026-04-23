В России создали первый модуль локтя для бионических протезов

В России разработали первый отечественный модуль локтевого сустава для бионических протезов, предназначенный для людей с ампутациями конечностей. Новинку представили на Всероссийском форуме реабилитационных технологий «Интеграция».

Ключевой особенностью решения стала модульная архитектура: все элементы протеза — от кисти и пальцев до локтя, датчиков и систем управления — создаются как самостоятельные, совместимые между собой компоненты. Это позволяет гибко настраивать протез под индивидуальные задачи и упрощает его обслуживание и модернизацию.

По словам разработчиков, новый модуль локтя закрывает один из ключевых технологических пробелов на российском рынке протезирования. Он создан для работы в связке с бионическими кистями и расширяет возможности пользователей с высокими уровнями ампутации.

Устройство доступно в двух версиях: базовой, рассчитанной на повседневное использование и совместимой с решениями других производителей, и усиленной — с корпусом из карбонового композитного материала, ориентированной на активных пользователей.

Компания «Моторика» также представила обновленную версию бионической кисти «Манифесто Хэнд 2.5» с усиленной конструкцией и доработанной механикой пальцев, что позволило повысить точность движений и снизить износ.

Также была продемонстрирована новая многосхватовая кисть с высокой скоростью работы и адаптивным захватом, способная подстраиваться под форму предметов. Ученые уточняют, что улучшения позволили значительно сократить количество ложных срабатываний и повысить устойчивость устройств к пыли и влаге.

Отмечается, что проект полностью реализован на отечественной технологической базе — от разработки имплантатов до хирургии и последующей реабилитации. По словам ученых, такие исследования формируют основу для развития нового сегмента протезирования в России.

