Японские ученые установили связь между СДВГ и алкоголизмом

Ученые университета Доккё в Японии смогли установить связь между алкоголизмом и синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), распространенного в последние годы среди детей и молодежи.

«В нашем исследовании было показано, что связь между симптомами СДВГ и алкогольной зависимостью сильнее у женщин. Однако это не означает, что женщины в целом более склонны к алкогольной зависимости. Скорее, при наличии симптомов СДВГ эта связь у них проявляется относительно сильнее», – отметил в интервью РИА Новости профессор Норио Сугавара.

Такую связь ученые объясняют импульсивностью людей с СДВГ и использование ими алкоголя, как средства для борьбы со стрессом и бессонницей.

Ранее «СП» сообщала о том, что врач-сомнолог Илья Смирнов рассказал, о чём говорят частые ночные кошмары.