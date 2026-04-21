Популярный гербицид способствует развитию рака прямой и толстой кишки

Испанские медики и биологи открыли свидетельства того, что накопление в организме гербицида пиклорама, активно используемого по всему миру для борьбы с сорняками и нежелательным ростом деревьев, существенным образом повышает риск появления мутаций, связанных с раком прямой и толстой кишки. Выводы ученых опубликованы в статье в научном журнале Nature Medicine.

«Частота развития рака прямой и толстой кишки быстро растет по всему миру среди людей молодого и среднего возраста, что обычно связывается с переменами в стиле жизни, диеты и другими факторами среды. Проведенный нами эпигенетический анализ указывает на то, что вероятность развития этих опухолей повышается не только при наличии вредных привычек или из-за вредной диеты, но и при контакте с пестицидом пиклорамом», — пишут исследователи.

К такому выводу пришла группа испанских биологов и медиков под руководством научного сотрудника Института онкологии Ван д'Эброн (Испания) Хосе Сеоане при изучении множества факторов риска, влияющих на развитие рака прямой и толстой кишки у относительно молодых пациентов, чей возраст не превышает 50 лет. В прошлом ускоренное формирование опухолей у данной группы пациентов связывалось в основном с особенностями диеты и стиля жизни.

Сеоане и его коллеги проверили, так ли это на самом деле, для чего они изучили несколько наборов данных и образцов опухолей, собранных при подготовке Атласа ракового генома (TCGA). Он представляет собой крупный научный проект, который проводится Национальным институтом онкологии США (NCI) и Национальным институтом изучения генома человека (NHGRI) для систематизации знаний о мутациях, приводящих к возникновению рака.

Опираясь на эти данные, испанские исследователи изучили то, как 29 различных особенностей стиля жизни, диеты и экологических факторов влияли на частоту появления мутаций, а также изменений в уровне активности онкогенов, способствующих развитию опухолей в прямой и толстой кишке. В общей сложности им удалось выявить сдвиги в структуре 63 участков генома, связанных с этими факторами и влиявших на частоту развития опухолей у пациентов в возрасте до 50 лет.

Одним из самых значимых факторов риска после вредных привычек, лишнего веса и загрязнения воздуха оказался контакт с гербицидом пиклорамом. Его накопление в организме повышало риск появления опасных сдвигов в активности генов примерно в 1,56-1,71 раза, что было характерно для всех изученных наборов опухолей и данных. По мнению Сеоане и его коллег, это говорит о необходимости последующего детального изучения связей между этим веществом и раком прямой и толстой кишки.

О гербициде

Пиклорам представляет собой гербицид, который был разработан в середине 1960-х годов американской химической компанией Dow Chemical в военных целях, для уничтожения древесной растительности во Вьетнаме. Он также эффективен против широкого спектра широколиственных сорняков, почти не разлагается в природных средах и при этом в прошлом пиклорам считался относительно слаботоксичным химикатом для человека.