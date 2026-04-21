Созданы протезы пальцев, способные поднимать 20 кг

Центр инноваций в травматологии и ортопедии (ЦИТО, входит в госкорпорацию "Ростех") создал инновационные механические протезы пальцев, которые способны выдерживать нагрузку 20 кг. Эту и другие передовые отечественные разработки для восстановления мобильности пациентов представили на выставке "Иннопром. Центральная Азия", сообщили ТАСС в пресс-службе ЦИТО.

© Freepik

«На международной выставке ЦИТО представил передовые отечественные разработки для восстановления мобильности пациентов, в экспозицию вошли свыше 20 изделий. Впервые — механические пальцы — уникальное изделие, предназначенное для пациентов после ампутации II-V пальцев на уровне пястья при сохранном большом пальце. Конструкция протеза сделана из титана и способна выдерживать нагрузку до 20 кг», — говорится в сообщении.

Уточняется, что экспозиция ЦИТО включает широкий ассортимент изделий от инновационных имплантатов для травматологии и ортопедии до высокотехнологичных протезов конечностей с микропроцессорным управлением. Это российские решения для лечения переломов, эндопротезы плечевого и тазобедренного суставов, аппараты типа Г. А. Илизарова, экзопротезы бедра, голени, предплечья и другие изделия.

Особое внимание уделено реабилитационным технологиям. Например, в числе разработок — устройство для функциональной электростимуляции мышц, формирующее правильный стереотип ходьбы при протезировании. Механизм работы устройства заключается в том, что для стимуляции мышц используют электроды, которые закрепляются на пациенте и посылают короткие электрические импульсы. При ходьбе стимуляция мышц синхронизируется с необходимыми фазами шага, что делает движение ноги с протезом более устойчивым, естественным и безопасным.

«Участие в выставке "Иннопром. Центральная Азия" — важный шаг в развитии нашего сотрудничества с партнерами в Узбекистане и других странах Центральной Азии. Мы представляем не просто отдельные медицинские изделия, а комплексный подход к восстановлению движений человека, его реабилитации. Наши решения призваны вернуть пациентам высокое качество жизни. Мы также готовы предложить зарубежным коллегам системный обмен опытом по внедрению передовых технологий в протезирование, травматологию и ортопедию», — цитирует генерального директора ЦИТО Виктора Спектора пресс-служба.

О центре

ЦИТО госкорпорации "Ростех" — ведущее предприятие медицинской промышленности и реабилитационной индустрии в России, разработчик системы комплексной непрерывной реабилитации и высокотехнологичного протезирования, а также концепции подготовки кадров для отрасли. ЦИТО производит более 500 видов медицинских изделий, включая современные ортезы, эндопротезы, сложные реабилитационные системы и протезы с микропроцессорным управлением. Компания занимается в том числе высокотехнологичным протезированием и реабилитацией участников СВО.

О выставке

Шестая международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия" открылась в Ташкенте в понедельник и будет работать до 22 апреля. Ожидается, что выставку, которая размещена на площади 18 тыс. кв. м, посетят 10 тыс. делегатов из более чем 20 стран мира, в том числе государств СНГ, Китая, Германии, Турции, ОАЭ и других стран. Россию представляют 16 регионов, а Узбекистан — около 400 компаний.

