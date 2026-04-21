Как лекарство от головокружений защищает клетки мозга от гибели

Российские исследователи выяснили, что бетагистин, популярное средство для подавления головокружений, также восстанавливает нейроны вестибулярных ядер мозга после повреждений и нормализует работу клеточных "энергостанций" - митохондрий. Это делает его интересным для лечения ишемии и нейродегенеративных болезней, сообщила пресс-служба Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН (Пущино).

"Бетагистин давно используется для лечения болезни Меньера и вестибулярного головокружения, однако его нейропротекторные свойства долгое время оставались недооцененными. Данное исследование впервые демонстрирует, что препарат эффективен при введении после повреждающего воздействия, что открывает перспективы его применения при нейродегенеративных заболеваниях и ишемии", - говорится в сообщении.

Данное открытие было совершено группой исследователей из ИТЭБ РАН при изучении сбоев в работе вестибулярного аппарата, которые затрагивают примерно треть пациентов в возрасте 40 лет и старше. Они возникают в результате появления сбоев в работе вестибулярных ядер в стволе мозга, в частности ядра Дейтерса, причем схожие нарушения часто выявляются и у носителей болезней Альцгеймера, Паркинсона и других нейродегенеративных заболеваний.

Недавно российские ученые открыли намеки на то, что препарат бетагистин, применяемый для борьбы с головокружениями, может благотворно влиять на нервные клетки в ядре Дейтерса и других компонентах вестибулярной системы. Это побудило их изучить то, как прием данного лекарства влиял на работу мозга мышей, которые подвергались интенсивной вестибулярной стимуляции, что вызывало у них стресс, нарушение координации и повреждение нейронов.

"Результаты превзошли ожидания: у животных, получавших препарат, быстрее нормализовалась двигательная активность и исследовательское поведение. Бетагистин подавлял реактивную активацию микроглии и астроцитов - клеток, вызывающих нейровоспаление. Через пять дней после стимуляции у мышей уровень воспаления в ядре Дейтерса возвращался к норме, тогда как у животных из контрольной группы сохранялись его признаки", - пояснила ведущий научный сотрудник ИТЭБ РАН Ирина Михеева, чьи слова приводит пресс-служба института.

По словам исследователей, проведенные ими опыты показали, что бетагистин не только облегчает симптомы, но и запускает восстановительные процессы на клеточном уровне, включая нормализацию работы митохондрий и подавление нейровоспалений. Это открывает перспективы его применения при нейродегенеративных заболеваниях, ишемии и других состояниях, связанных с повреждением вестибулярной системы, подытожили ученые.