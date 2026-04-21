Найден способ оценивать стойкость организма к гипоксии

Биологи выяснили, что стойкость организма к кислородному голоданию можно оценить по концентрации двух молекул микро-РНК, присутствующих в белых клетках крови. Понимание этого позволит отбирать более выносливых кандидатов в космонавты, летчики и спасатели, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

"На практике наше открытие позволит создать простую тест-систему - с ее помощью врачи смогут заранее выявлять людей, для которых гипоксия будет особенно опасна. Кроме того, такие маркеры будут полезны при отборе специалистов в сферах авиации и космонавтики, где важна хорошая переносимость недостатка кислорода", - заявила научный сотрудник НИИ морфологии человека РЦНХ (Москва) Мария Кириллова, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.

Как объясняют биологи, хронический или острый недостаток кислорода в организме человека или других многоклеточных живых существ запускает набор защитных реакций, которые позволяют телу избегать тяжелые воспалительные повреждения внутренних органов и другие негативные последствия гипоксии. Эффективность этих реакций заметным образом отличается не только для представителей разных видов, но и отдельных индивидов.

Сейчас для оценки устойчивости организма к кислородному голоданию используются барокамеры и другие сложные подходы и инструменты, чье использование требует много времени и усилий, и при этом не всегда безопасно для испытуемых. Исследователи из России выяснили, что подобные сведения можно получать более простым и безопасным способом, анализируя наборы микро-РНК молекул, присутствующих в лейкоцитах, белых клетках крови.

Проведенные исследователями опыты на особенно стойких и уязвимых к гипоксии крысах показали, что недостаток кислорода повышает активность не только нескольких генов, связанных с запуском защитной реакции, но и также двух молекул микро-РНК, rno-miR-155-3p и rno-miR-210-3p. Чем ниже была их концентрация при недостатке кислорода, тем более уязвимы были животные к действию гипоксии, чем можно пользоваться для быстрой оценки их стойкости к нехватке кислорода.

При этом ученые также обнаружили, что активность этих двух молекул РНК в последующий месяц после начала эксперимента также влияла на то, насколько организм крыс был предрасположен к развитию воспалительных процессов. Это также важно учитывать при оценке того, как организм того или иного индивида переносит подобные типы нагрузок, подытожили авторы исследования.