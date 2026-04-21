Ученые научились определять массу рубцовой ткани после инфаркта

Ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) запатентовали способ определения величины массы рубцовой ткани после инфаркта миокарда, что позволит выявлять пациентов с риском повторных проблем со здоровьем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.

"Ученые подведомственного Минобрнауки России Пензенского государственного университета (ПГУ) создали инновационную диагностическую модель, которая позволяет с высокой точностью выявлять пациентов с повышенным риском повторных сердечно-сосудистых событий и летального исхода после инфаркта миокарда. Разработка основана на анализе данных, которые уже используются в рутинной медицинской практике, но объединены в уникальную математическую модель. Точность показаний приближается к 80%, коррелируя с МРТ-обследованием", - говорится в сообщении.

Инфаркт миокарда (сердечный приступ) - это острое состояние, при котором нарушается кровоснабжение сердца. Из-за нехватки кислорода, не поступающего в сердечную мышцу с кровью, происходит некроз - отмирание клеток миокарда. Кровоснабжение сердца происходит через коронарные артерии, закупорка и блокировка этих артерий приводит к инфаркту миокарда - одному из видов ишемической болезни сердца (ИБС).

Ежегодно в мире болезни сердца занимают лидирующие позиции в структуре заболеваемости и смертности взрослого населения. В Российской Федерации в 2022 году 50,2 тыс. смертей были обусловлены инфарктом миокарда - это 6% среди причин смерти от всех болезней кровообращения, при этом частота летального исхода составила 34,2 на 100 тыс. населения. Применение реваскуляризации с последующей фармакотерапией способствовали снижению смертности, но краткосрочный и долгосрочный прогноз больных в постинфарктном периоде остается неблагоприятным: нередко у таких пациентов развивается ремоделирование левого желудочка и хроническая сердечная недостаточность (ХСН). Наличие инфаркта миокарда в анамнезе усугубляет прогноз пациента с ХСН из-за увеличения риска кардиоваскулярной смерти в четыре раза.

Современные методы визуализации позволяют выделить пациентов группы высокого риска и своевременно оптимизировать терапию для улучшения прогноза. Так, с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) сердца с контрастным усилением можно оценить структуру миокарда. Благодаря визуализации медики уточняют наличие и выраженность отека ткани, рубцовых изменений, гетерогенной зоны, микрососудистой обструкции и внутримиокардиального кровоизлияния. МРТ сегодня - это "золотой стандарт" для диагностики сложных патологий во всем организме, в том числе и в области сердца, однако МРТ столь широко не применяется в клинической практике, это дорогостоящий метод исследования из-за сложности оборудования, а также обязательного наличия высококвалифицированного персонала и специального программного обеспечения.

Специалисты Медицинского института ПГУ под руководством доктора медицинских наук, профессора, заведующей кафедрой "Терапия" Валентины Олейниковой нашли способ, который "сканирует" сердце после первичного инфаркта миокарда подобно МРТ. Подход, предложенный учеными, позволяет определить большую величину рубца более доступными методами.

Диагностика величины рубца

Большая величина рубца в миокарде - причина серьезных осложнений в постинфарктном периоде. Чем больше участок некроза при инфаркте, тем больше площадь рубцевания. Рубцовая ткань не способна сокращаться, поэтому нарушается работа сердца. Доказано, что величина рубцовой ткани более 20% от общей массы миокарда левого желудочка ассоциирована с высоким риском кардиоваскулярной смерти, повторного инфаркта, ухудшения функционального класса ХСН, желудочковых аритмий.

Как пояснила один из разработчиков метода, доцент кафедры "Терапия" Медицинского института ПГУ Людмила Салямова, если в первые несколько дней после развития заболевания определить величину рубца, то можно подобрать более действенную терапию, что поможет избежать осложнений в будущем и даже спасти человека от смерти. В ПГУ предложили доступный способ, приближающийся в своей точности к МРТ-обследованию.

"Наша работа нацелена на поиск показателей, которые позволяют диагностировать неблагоприятные МРТ-характеристики с помощью доступных в клинической практике методик и данных", - поделилась Салямова.

На основе традиционных лабораторных и эхокардиографических параметров, их комбинации и с помощью математического расчета пензенские ученые вывели алгоритм диагностики большой величины рубца.

В методике учитывались высокочувствительный тропонин I, который определяется в сыворотке крови на 1-2-е сутки госпитализации, N-терминальный предшественник мозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP), который исследуется на 7-10-е сутки. Важным показателем также является относительная толщина стенок левого желудочка по данным эхокардиографии на 7-10-е сутки.

"Эти показатели анализируются у всех пациентов, которые поступают с инфарктом миокарда, но до нас их не рассматривали в совокупности для определения большого или малого рубца. Мы доказали, что комбинация трех показателей позволяет с высокой чувствительностью и специфичностью говорить о наличии неблагоприятной большой величины рубцовой ткани", - добавляет Людмила Салямова.

Эти данные подставляются в специальную формулу, позволяющую оценить, превышает ли масса рубца 20% от массы миокарда левого желудочка.

Ключевое преимущество метода - возможность диагностики в острую стадию инфаркта в первые 7-10 дней госпитализации. Это дает врачам шанс своевременно назначить усиленную медикаментозную терапию и снизить риск осложнений.

Исследование метода

Исследование проводилось в два этапа на базе Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко и клинической больницы №6 имени Г. А. Захарьина. На первом этапе ученые сформировали диагностическую модель, на втором - проверили ее на дополнительной группе пациентов. В исследовании участвовали более 120 пациентов в возрасте от 30 до 70 лет с первичным инфарктом, у всех больных произвели забор крови в указанные дни после инфаркта миокарда и сделали эхокардиографию. Данные, рассчитанные по разработанной модели, сравнили с результатами МРТ сердца с контрастом, которое проводилось на 7-10-е сутки после начала заболевания.

Модель позволяет с высокой долей вероятности определять пациентов из группы риска. Как подчеркнула Салямова, комбинация трех показателей (двух лабораторных биомаркеров и эхокардиографической характеристики) позволяет с высокой чувствительностью и специфичностью говорить о наличии именно неблагоприятной большой величины рубцовой ткани.

"Большая величина рубца ассоциирована с повторными сердечно-сосудистыми событиями и наступлением смерти. Если мы таких пациентов будем своевременно выявлять, то своевременно будем назначать усиленную медикаментозную терапию для профилактики осложнений", - уверена Салямова.

Разработанный метод планируется внедрить в кардиологические отделения пензенских учреждений здравоохранения, работающих с экстренными пациентами с инфарктом миокарда.