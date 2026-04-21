Ученые выяснили, какие погодные изменения повышают риск инфаркта

Экстремальные погодные условия — жара, холод и сильные дожди — могут повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт, на 1-5%. К такому выводу пришли ученые из Китая. Результаты исследования опубликованы в American Journal of Preventive Medicine (AJPM).

Исследование охватило данные о здоровье жителей 157 городов Китая за период с 2015 по 2020 год. Анализ показал, что при температуре выше 38°C риск проблем с сердцем увеличивается примерно на 3%. Холодная погода (6°C и ниже) также увеличивала риск, хотя и менее выраженно — менее чем на 1%.

Дополнительным фактором оказались обильные осадки: в дни, когда выпадает более пяти см дождя, вероятность сердечно-сосудистых осложнений возрастает почти на 2%.

По словам одного из авторов работы, исследователя Сямэньского университета Линцзяна Вэя, организм остро реагирует на резкие погодные изменения, что может провоцировать перегрузку сердечно-сосудистой системы. Эти выводы подтверждают и другие данные: факторы окружающей среды уже связаны примерно с каждой пятой смертью от сердечно-сосудистых заболеваний в мире.

Особенно уязвимыми оказались отдельные группы населения: люди моложе пенсионного возраста, курильщики, а также люди с избыточной массой тела. Риск также был повышен у тех, кто жил в сельской местности или в районах с повышенным уровнем загрязнения воздуха.

Ученые отмечают, что на фоне изменения климата экстремальные погодные явления становятся чаще, что усиливает их влияние на здоровье. По данным отчета The Lancet, большинство дней с аномальной жарой в последние годы действительно связаны именно с глобальным потеплением.

Авторы исследования рекомендуют в периоды сильной жары или холода снижать физическую нагрузку, пить больше воды, по возможности находиться в помещении с комфортной температурой и внимательно следить за самочувствием. При появлении тревожных симптомов следует обратиться к врачу.