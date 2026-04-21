Создано средство для борьбы с облысением на основе кофеина

Тайваньские исследователи разработали экспериментальную сыворотку от выпадения волос с кофеином, пантенолом и растительными компонентами. В первых испытаниях средство показало заметный эффект: за восемь недель толщина волос у участников увеличилась примерно на 25% по сравнению с группой плацебо. Результаты представлены на medRxiv.

В исследовании добровольцы ежедневно наносили на кожу головы по одному миллилитру сыворотки. Изменения оценивали с помощью стандартных методов визуализации, фиксируя плотность и толщину волос.

В состав средства вошли сразу несколько активных компонентов. Помимо кофеина и пантенола, формула содержит внеклеточные везикулы — микроскопические «пакеты» сигналов, которые клетки используют для обмена информацией. Их получили из центеллы азиатской (Centella asiatica) — это растение содержит соединения тритерпеноиды и сапонины, которые ранее связывали с укреплением кожи.

Также в сыворотку добавлены белковые факторы роста — в частности, фактор роста фибробластов 7 (FGF7), поддерживающий клетки кожи, и инсулино-подобный фактор роста 1 (IGF-1), стимулирующий активность волосяных фолликулов. Предполагается, что сочетание этих веществ усиливает регенерацию кожи головы и запускает рост волос.

Авторы подчеркивают, что результаты пока предварительные: работа опубликована в формате препринта и требует подтверждения в более масштабных клинических исследованиях. Сейчас команда продолжает испытания, чтобы уточнить эффективность средства при разных типах выпадения волос и подобрать оптимальную формулу.

