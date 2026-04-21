Создан глазной банк нового типа

Специалисты МОНИКИ создали глазной банк нового типа
На базе МОНИКИ им. Владимирского в Московской области организован глазной банк нового типа, который интегрирован в региональную систему донорства органов и тканей. Решение позволит выстроить полный цикл работы с донорским материалом — от выявления донора до проведения трансплантации. Такие данные приводит пресс-служба регионального Минздрава.
Ключевую роль будет играть хирургический центр координации донорства и трансплантации, который обеспечивает своевременное выявление доноров и забор тканей. На данный момент в Подмосковье в этой работе участие принимают 37 медицинских организаций.
«Создание глазного банка — важный шаг в развитии трансплантологической службы Подмосковья. Ещё недавно пациентам с заболеваниями роговицы приходилось ждать направления в федеральный центр. Теперь Подмосковье закрывает эту потребность самостоятельно и путь от донора до операции проходит внутри региона. И для пациентов, которым нужна пересадка роговицы, эта помощь будет доступней, а сроки ожидания сокращены», — заявила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.