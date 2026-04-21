В России создали тест для быстрого подбора терапии при раке простаты

В Сеченовском университете совместно с Центром молекулярной онкологии «ОнкоАтлас» создали тест-систему нового поколения для подбора таргетной терапии при раке предстательной железы. Генетический тест позволит выявлять мутации в генах, провоцирующие развитие наследственных форм рака, и определять чувствительность к таргетным препаратам для лечения, рассказали «Газете.Ru» в Сеченовском университете.

Рак предстательной железы занимает второе место в мире по распространенности среди онкологических заболеваний у мужчин, по данным ВОЗ, в течение жизни его диагностируют у каждого восьмого. В зависимости от стадии процесса для лечения применяют хирургическое вмешательство, гормонотерапию, химиотерапию, лучевую терапию и другие методы.

Тест-система расширит возможности врачей для помощи пациентам, особенно в запущенных стадиях рака, когда традиционные методы не всегда эффективны. Используя новый инструмент, можно будет подбирать персонализированную терапию, учитывая молекулярные особенности опухоли конкретного пациента.

«Наша тест-система позволит точнее оценивать прогноз заболевания и выстраивать правильную программу наблюдения за пациентами. Кроме того, с ее помощью врачи смогут подбирать терапию в запущенных случаях, при развитии резистентности к традиционным методам лечения. Сегодня появляется все больше таргетных препаратов для лечения рака предстательной железы, но без тестирования подобрать максимально эффективный для конкретного пациента невозможно. Наша разработка направлена на решение этой задачи», — пояснила Марина Секачева, заведующая лабораторией прикладных геномных технологий, директор Института персонализированной онкологии Сеченовского университета.

В основе инновационной тест-системы — принципиально новая методика секвенирования опухолевого материала. Тест объединит анализ более 15 генов, что позволит выявлять в образце опухоли наследственные мутации, прогнозировать развитие резистентности, а также оценивать чувствительность к таргетным препаратам.

В перспективе с помощью новой тест-системы можно будет оценивать генетические и молекулярные особенности новообразования не только в опухолевом материале, но и по опухолевой ДНК из обычного образца крови. Это особенно актуально для таких пациентов, так как биопсия тканей предстательной железы технически сложна, а при развитии резистентности повторная биопсия зачастую невозможна.

Проект реализуется при поддержке программы «Приоритет-2030».