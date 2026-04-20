Стало известно, что кровь может рассказать о здоровье человека

20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови. Как рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха Сергей Солодников, кровь не только переносит кислород и защищает организм от инфекций, но и может многое рассказать о здоровье человека — от биологического возраста до хронотипа. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Основу крови составляют плазма и клетки: эритроциты переносят кислород и углекислый газ, лейкоциты защищают от инфекций, а тромбоциты отвечают за свертывание. Однако важную роль играют и соли — натрий, калий и кальций.

«Они работают как губка, притягивая к себе воду и удерживая кровь в сосудах. Если солей слишком мало, жидкость приливает к конечностям — так возникают отеки. Если много, вода притягивается обратно к сосудам», — объяснил Сергей Солодников.

Кровь образуется в красном костном мозге, который находится в плоских костях — грудине, ребрах, позвонках, тазу и даже черепе. Именно там из стволовых клеток формируются эритроциты, тромбоциты и лейкоциты.

Производство эритроцитов регулируют почки с помощью гормона эритропоэтина. Если организму не хватает кислорода — например, после кровопотери или при подъеме в горы — его выработка резко увеличивается.

«Когда человек поднимается в горы или теряет кровь, почки это чувствуют и выбрасывают эритропоэтин, который передает костному мозгу сигнал ускорить производство красных кровяных телец», — отметил ученый.

Почки вообще играют ключевую роль в системе кровообращения. Через них проходит около 1,2 литра крови в минуту, а полностью весь объем крови фильтруется примерно за 4–5 минут. За сутки образуется около 180 литров первичной мочи, но почти вся вода и полезные вещества возвращаются обратно в кровь.

Артериальное давление также регулируется с участием почек, нервной системы и гормонов. Если давление падает, сосуды сужаются, сердце начинает работать быстрее, а почки запускают выработку ренина и альдостерона, чтобы задержать воду и соль.

Самая теплая кровь в организме находится не в сердце, а в печени. Через нее каждую минуту проходит около 1,5 литров крови, и там она может нагреваться до 40 градусов.

«Печень активно генерирует тепло за счет непрерывной работы, поэтому именно здесь фиксируются самые высокие температуры крови», — рассказал эксперт.

Анализ крови способен показать даже хронотип человека — «жаворонок» он или «сова» (организация включена Минюстом в список иноагентов). Для этого исследуют уровни мелатонина и кортизола. Кроме того, кровь помогает оценить биологический возраст сосудов. Один из маркеров — фактор Виллебранда, уровень которого с возрастом повышается и может указывать на риск атеросклероза, инфаркта и инсульта.

Иногда у человека может быть даже две группы крови одновременно. Такое состояние называется химеризмом и возникает либо врожденно — при слиянии двух эмбрионов, либо после пересадки органов и переливания крови.

Особое внимание ученый уделил донорству. По его словам, регулярная сдача крови полезна не только для реципиентов, но и для самих доноров.

После сдачи крови улучшается текучесть крови, снижается уровень холестерина и глюкозы, а также повышается чувствительность тканей к инсулину. Кроме того, доноры регулярно проходят бесплатный медицинский скрининг и чаще отмечают улучшение самочувствия.