В Сеченовке провели эксперимент с уретероскопом для удаления камней из почек

Современная урология все чаще отказывается от больших разрезов при операциях на почках. Один из передовых методов — удаление камней через естественные мочевые пути, без проколов. Эта технология называется "ретроградная интраренальная хирургия". Она позволяет удалять камни напрямую из почечной лоханки и чашечек с помощью гибкого уретероскопа, который вводится пациенту через мочевыводящие пути. Уретероскоп — это, по сути, длинная тонкая гибкая трубка с крошечной видеокамерой на конце, которая позволяет хирургу видеть все внутри и действовать точно.

В последние годы производители стараются делать такие трубки все тоньше. Ученые из Сеченовского университета решили проверить: не страдает ли качество выполненного вмешательства при уменьшении диаметра.

Мировой опыт: чем тоньше, тем бережнее

Согласно международным научным публикациям, тонкий инструментарий выигрывает в том, что его легче провести к почке без повреждений. Если диаметр уретероскопа составляет 3 миллиметра, то в 37% случаев с первого раза ввести его не получается — приходится расширять мочеточник. Но если взять трубку толщиной 2,5 мм, риск неудачи падает до 0,9%. К тому же тонкий инструмент реже травмирует мочевые пути и требует меньше дополнительных действий.

Ученые также сравнили трубки диаметром 2,5 мм и еще более тонкие новые модели — толщиной 2,1 мм. Оказалось, что эффективность извлечения камней и безопасность одинаково высоки. Но миниатюрный инструмент позволял в 95% случаев обойтись без предварительного расширения мочеточника с помощью специальных стентов. К тому же сама операция проходит быстрее.

Собственный эксперимент Сеченовского университета

Для более широкого внедрения передовой технологии в нашей стране российские урохирурги провели собственные аналогичные исследования. Они взяли три модели одноразовых гибких трубок разного диаметра: 3,1 мм, 2,5 мм и 2,1 мм. У всех внутри был одинаковый по ширине рабочий канал — 1,2 мм (через него подают жидкость и заодно удаляют осколки камней). В ходе эксперимента измеряли, насколько четкую картинку дает камера, и как быстро поступает жидкость для промывания.

Результат: качество изображения и скорость подачи жидкости не ухудшились у самых тонких инструментов. Зато проходимость у них лучше, а риск повредить стенки мочевых путей — ниже.

Как объяснил "РГ" директор Клиники урологии Сеченовского университета Леонид Рапопорт, современные тонкие уретероскопы не уступают стандартным моделям по главным рабочим качествам — видят хорошо, жидкость подают нормально. Но имеют важное преимущество — они позволяют работать почти без травм. Это делает их безопасной, эффективной и более щадящей альтернативой для удаления камней из почек.

Исследование поможет быстрейшему внедрению ультратонкого инструментария при проведении урологических операций. А для пациентов это означает менее травматичную и болезненную процедуру, меньший риск осложнений и быстрейшее восстановление.