Новейшие препараты от Альцгеймера разочаровали

Препараты, считавшиеся прорывом в лечении болезни Альцгеймера, не дают клинически значимого эффекта для пациентов, показал крупный обзор Cochrane — одной из наиболее авторитетных организаций по анализу медицинских данных. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

Исследование было посвящено лекарствам, нацеленным на амилоидные бляшки — скопления белков в мозге, которые долгое время считались ключевой причиной болезнь Альцгеймера. Результаты анализа опубликованы по итогам обзора 17 клинических испытаний с участием более 20 тыс. человек с ранними стадиями деменции.

Особое внимание уделялось препаратам леканемаб и донанемаб, ранее одобренным в США и Евросоюзе и позиционировавшимся как способ замедлить прогрессирование заболевания.

Хотя сканирование мозга подтвердило, что препараты действительно снижают уровень амилоидных бляшек, это не привело к заметному улучшению состояния пациентов.

Соавтор работы Эдо Ричард из Медицинского центра Университета Радбауда подчеркнул, что результаты ставят под сомнение саму идею о том, что удаление амилоидов автоматически приносит пользу пациентам.

При этом препараты связаны с рисками — в том числе отеком мозга и кровоизлияниями, а также высокой стоимостью лечения. По этой причине государственные системы здравоохранения Великобритании и Франции отказались покрывать их применение.

Однако выводы обзора вызвали критику. Британский ученый Джон Харди заявил, что авторы объединили данные по эффективным и неэффективным препаратам, что могло занизить общий результат. Независимые эксперты подчеркивают, что работа не опровергает роль амилоидов в развитии заболевания, но показывает ограниченность текущих подходов.

По мнению ученых, результаты свидетельствуют о необходимости искать новые мишени для терапии болезни Альцгеймера, так как существующие препараты пока не оправдывают ожиданий.