Названы два фрукта для поддержания стабильного уровня сахара в крови

Диетолог и доктор медицинских наук Мэгги Белл посоветовала включать в ежедневный рацион яблоки и апельсины — эти фрукты помогают поддерживать стабильный уровеньглюкозы в крови за счет высокого содержания клетчатки и замедленного усвоения глюкозы. Эксперта цитирует издание Eating Well.

По словам специалиста, регулярное употребление яблок и апельсинов способствует более плавному поступлению сахара в кровь. Клетчатка, содержащаяся в этих фруктах, замедляет процесс пищеварения и снижает резкие колебания уровня глюкозы после еды.

Ранее исследования показали, что растворимая клетчатка при взаимодействии с водой формирует гелеобразную структуру в просвете тонкой кишки. Этот гель окружает пищевые частицы, препятствуя доступу ферментов (например, α-амилазы и сахараз) к углеводам.

Вязкая масса из клетчатки увеличивает время прохождения пищи через желудочно-кишечный тракт, благодаря чему глюкоза всасывается дольше. Это снижает пиковую нагрузку на клетки поджелудочной железы.

Белл также отметила, что помимо клетчатки яблоки и апельсины содержат витамины, минералы и растительные биологически активные соединения, которые дополнительно поддерживают метаболическое здоровье и регуляцию сахара в крови.

При этом эксперт подчеркнула, что оба фрукта обладают сопоставимой пользой, а ключевое значение имеет не выбор конкретного продукта, а способ его употребления. По ее словам, сочетание цельных фруктов с источниками белка и полезных жиров, например йогуртом или ореховыми пастами, помогает эффективнее предотвращать резкие скачки глюкозы и поддерживать стабильный энергетический уровень в течение дня.