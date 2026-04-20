Ученые выяснили, из-за чего у подростков может возникать сколиоз

Традиционно подростковый сколиоз считается чисто ортопедической проблемой, однако ученые НовГУ выдвинули новую гипотезу. По их словам, сколиоз у подростков может развиваться из-за стресса и неправильного восприятия своего тела — об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки.

Подростковый идиопатический сколиоз — одна из наиболее распространенных деформаций позвоночника, возникающих в период роста. Его распространенность доходит до 5%. Заболевание проявляется асимметрией плеч, лопаток и талии, асимметрией таза, быстрой утомляемостью мышц спины и изменением положения ребер при наклоне.

Исследователи проанализировали 225 научных работ по нейробиологии, психологии, биомеханике и ортопедии. По их мнению, на искривление позвоночника влияют не только анатомические и биомеханические особенности позвоночника, но и центральная нервная система. В частности — нарушения сенсомоторной интеграции — то, как мозг обрабатывает сигналы от тела, как взаимодействуют его полушария и как подросток реагирует на стресс.

«Анализ литературы показал, что при подростковом идиопатическом сколиозе заслуживают внимания не только ортопедические, но и нейропсихологические механизмы. Мы попытались объединить данные о роли стресса, особенностях латерализации мозга и нарушениях схемы тела в единую гипотетическую модель, которая может помочь лучше понять, почему у части подростков деформация не только возникает, но и прогрессирует», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» автор работы, заместитель директора Медицинского института НовГУ, доцент кафедры госпитальной терапии Митхат Гасанов.

Ученые НовГУ выяснили, что у подростков со сколиозом чаще встречается атипичная латерализация — нестандартное распределение функций между левым и правым полушариями мозга. Из-за этого может нарушаться пространственное восприятие и реакция на стресс.

Кроме того, статистика показывает: у подростков со сколиозом чаще наблюдаются психоэмоциональные проблемы, а у их родителей — симптомы тревоги и депрессии. Хотя это не доказывает прямую причину заболевания, исследователи уверены, что проблему сколиоза нужно изучать шире, объединяя разные области медицины.

Ученые предполагают, что сочетание стресса, нестандартной работы полушарий и сбоев в «схеме тела» приводит к возникновению своеобразного эффекта «искажающего зеркала». Мозг подростка перестает адекватно оценивать реальное положение туловища, и именно это может способствовать закреплению и прогрессированию сутулости и искривлений.

Новые данные не отменяют классическое ортопедическое лечение. Однако исследование показывает, что подход к лечению сколиоза должен стать комплексным и учитывать нейробиологические, стрессовые и психосоматические факторы. В перспективе это поможет создать новые, более эффективные методы профилактики и терапии для подростков со сколиозом.