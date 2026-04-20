В Новосибирске разработали ИИ для индивидуальной подборки терапии

Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта (Центр ИИ) Новосибирского государственного университета (НГУ) разработал программу, благодаря которой врачи смогут подбирать оптимальную терапию с учетом индивидуальных особенностей пациента.

Сейчас все больше пациентов получают комбинированную терапию: врачи назначают по несколько препаратов. Но просчитать, как они будут между собой взаимодействовать, учесть все возможные побочные эффекты и влияние лекарств на конкретные клинические и лабораторные показатели больного - сложно.

По словам руководителя проекта, ведущего научного сотрудника Центра ИИ НГУ, заведующего лабораторией компьютерной протеомики Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Владимира Иванисенко, автоматизация анализа позволяет не упустить важные детали и снизить вероятность врачебной ошибки, делая терапию более безопасной и эффективной.

В основе сервиса "Безопасные лекарства" - методы искусственного интеллекта и семантические графы знаний, что позволяет формировать более точные и интерпретируемые рекомендации для врача, - пояснил "РГ" ученый. - Мы подбираем препараты так, чтобы они не усиливали уже имеющиеся нарушения и были совместимы с показателями состояния пациента. Таких решений пока не было. Разработка стала одним из ключевых модулей системы поддержки врачебных решений "Доктор Пирогов", которую ранее представила та же команда.

Сейчас проект, представляющий собой цифровой помощник врача, уже объединяет знания по 20 медицинским специальностям и содержит информацию о более чем 250 заболеваниях. ИИ анализирует медицинскую документацию, результаты лабораторных и инструментальных исследований, формирует список вероятных диагнозов и предлагает рекомендации по терапии с учетом возможных лекарственных взаимодействий.

Это позволяет сокращать время на прием пациентов без потери качества. Также благодаря ИИ снижается число диагностических и терапевтических ошибок. Кроме того, он даст возможность проводить автоматический аудит уже поставленных диагнозов и назначений и формировать отчеты, - продолжает Владимир Иванисенко. - Технологией сразу же заинтересовались частные клиники, готовые интегрировать их в свою медицинскую информационную систему.

С региональным минздравом у Центра есть договоренность о внедрении некоторых модулей системы в государственную систему здравоохранения. Пилотный запуск проекта может состояться в ближайшие два года.

Сотрудничество с НГУ, в котором сформирована солидная исследовательская база и есть мощный технологический задел готовых прототипов и разработок в сфере умного здравоохранения, позволит решать эти задачи, - прокомментировал заместитель губернатора региона Константин Хальзов.

Сегодня в НГУ также работают над ИИ-сервисом для автоматической диагностики МРТ-изображений и программно-аппаратным комплексом "Интеллектуальный помощник для слепых ИИ-Поводырь". Разработки ведутся и по заказу индустриальных партнеров. Так, по заказу партнера в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ НЭТИ) разработали метод, который с высокой диагностической точностью выявляет воспалительные заболевания кишечника и определяет конкретную форму заболевания. Для его создания использовали метод машинного обучения, который позволяет проанализировать большой объем информации. Обученные модели с высокой точностью способны быстро обрабатывать большой набор показателей, что зачастую необходимо в процессе первичной диагностики пациента, рассказала доцент кафедры вычислительной техники НГТУ НЭТИ, кандидат технических наук Ирина Яковина.

Это поможет врачам сформировать эффективный план лечения, выбрать подходящие лекарства, а также оценить необходимость хирургического вмешательства, - уточнила Ирина Яковина.

В тему

Под руководством заведующей лабораторией гастроэнтерологии НИИ терапии и профилактической медицины (филиал Института цитологии и генетики СО РАН), доктора медицинских наук Маргариты Кручининой в рамках проекта создано веб-приложение, с помощью которого врачи могут вводить данные о пациентах, получать результаты работы пяти различных моделей машинного обучения и просматривать дополнительную информацию о точности диагностики. Как отмечают в НГТУ, метод безопасен и не требует значительных финансовых затрат, что делает его доступным для использования как в медицинских и научных учреждениях, так и для скрининга населения.