В России откроют центр ионно-лучевой терапии для лечения рака

В подмосковном Протвино готовится к открытию центр ядерной медицины на базе НИЦ «Курчатовский институт». Новое учреждение объединит науку и медицинскую практику. Центр рассчитан на 20 пациентов в смену. В основе лечения лежит метод конформного облучения ионами углерода. Технология позволяет воздействовать на глубокие опухоли, минимально повреждая здоровые ткани, сообщил телеканал «Известия».

Ионная терапия станет альтернативой протонной. Как пояснили президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, некоторые новообразования устойчивы к протонам из-за их малой массы. Тяжелые ионы углерода действуют на уровне ДНК гораздо эффективнее: они разбивают обе цепочки, полностью уничтожая клетку.

В будущем получить такую терапию можно будет за счет средств федеральных квот.