Определены виды тренировок для защиты от хронического стресса

Регулярные аэробные тренировки могут защищать хронического стресса за счет долговременного снижения выработки кортизола — основного гормона стресса. К такому выводу пришли ученые из Питтсбургского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Sport and Health Science (JSHS).

В клиническом исследовании приняли участие 130 здоровых взрослых, ранее не занимавшихся спортом. Их разделили на две группы: одна в течение года выполняла не менее 150 минут аэробных упражнений в неделю (включая быструю ходьбу, бег или занятия на велотренажере), другая сохраняла привычный образ жизни.

Чтобы оценить уровень стресса, ученые использовали необычный метод — анализ кортизола в волосах. В отличие от крови или слюны, этот показатель отражает накопленный уровень гормона за несколько месяцев и позволяет судить о хроническом стрессе.

Через год у участников, регулярно занимавшихся физической активностью, уровень кортизола оказался ниже, чем в контрольной группе. Это указывает на снижение общего уровня «фонового» стресса в организме.

Авторы объясняют эффект так называемой гипотезой перекрестной адаптации: регулярные физические нагрузки тренируют сердечно-сосудистую и нервную системы, делая их менее чувствительными не только к физическим, но и к психологическим нагрузкам. В результате организм спокойнее реагирует на стрессовые ситуации.

При этом значимых изменений по другим показателям — уровню холестерина, сахара в крови, воспаления или реакции мозга на острый стресс — зафиксировано не было. Ученые подчеркивают, что физическая активность не устраняет стресс полностью, но может снижать его долгосрочное влияние на организм и тем самым уменьшать риск сердечно-сосудистых и психических заболеваний.