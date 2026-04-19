Ученые назвали, что делать в молодости, чтобы сохранить ум в старости
Исследователи из Медицинского центра Университета Раш (США) представили убедительные доказательства того, что высокая умственная активность на протяжении всей жизни является мощным фактором защиты от болезни Альцгеймера. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Neurology, люди с высоким уровнем «когнитивного обогащения» сталкиваются с симптомами деменции в среднем на пять лет позже, чем их менее активные сверстники.
Когнитивный багаж
В масштабном проекте приняли участие 1 939 человек, средний возраст которых на момент начала наблюдений составлял 80 лет. В течение восьми лет ученые тщательно фиксировали изменения в их состоянии. Главной особенностью работы стал анализ интеллектуальной нагрузки на трех разных этапах жизни:
- Детство и юность (до 18 лет): учитывалось, как часто ребенку читали вслух, наличие дома книг, газет и географических атласов, а также изучение иностранных языков.
- Зрелость (около 40 лет): анализировался уровень дохода, доступ к библиотекам, подписки на журналы и частота посещения культурных объектов, таких как музеи.
- Пожилой возраст (от 80 лет): во внимание принимались текущие привычки — чтение, письмо, настольные игры и участие в общественной жизни.
На основе этих данных каждому участнику был присвоен «индекс когнитивного обогащения».
Цифры и факты
Результаты восьмилетнего мониторинга показали впечатляющую разницу. Среди 10% участников с самыми высокими показателями активности болезнь Альцгеймера развилась у 21%, тогда как в группе с низкой нагрузкой этот показатель составил 34%.
Статистический анализ с поправкой на возраст и пол показал:
Риск развития болезни Альцгеймера снижается на 38%; Риск умеренных когнитивных нарушений падает на 36%.
Однако самым значимым открытием стала отсрочка начала болезни. Люди из «активной» группы заболевали в среднем в 94 года, в то время как представители «пассивной» группы — в 88 лет. В случае с легкими нарушениями памяти разрыв был еще больше — семь лет (85 лет против 78).
Резервы мозга против биологии
Особую ценность представляют данные вскрытий. Выяснилось, что даже при наличии в мозге физических признаков болезни — скоплений белков амилоида и тау — люди с богатым интеллектуальным прошлым сохраняли ясное мышление гораздо дольше.
«Это говорит о том, что накопленный когнитивный резерв позволяет мозгу эффективно работать вопреки патологическим изменениям», — подчеркивает автор исследования доктор Андреа Заммит.
Результаты работы подтверждают необходимость государственных инвестиций в доступную интеллектуальную среду — от библиотек до программ обучения для взрослых. Учеба длиною в жизнь оказывается не просто лозунгом, а эффективным медицинским средством для сохранения личности в глубокой старости.