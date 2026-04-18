Найдена неожиданная причина повышенного давления у миллионов людей

Повышенное артериальное давление традиционно связывают с питанием, малоподвижностью и курением. Однако, как показало новое исследование, важную роль может играть и качество питьевой воды — в частности, содержание в ней соли. Об этом сообщает портал The Conversation.

© Газета.Ru

Исследователи проанализировали данные 27 работ с участием более 74 тыс. человек из разных стран и пришли к выводу: употребление более соленой воды связано с ростом давления и риском гипертонии. Результаты обобщенного анализа указывают на устойчивую связь между уровнем натрия в воде и состоянием сердечно-сосудистой системы.

В среднем у людей, употребляющих более соленую воду, систолическое давление было выше на 3,22 мм рт. ст., а диастолическое — на 2,82 мм рт. ст. Кроме того, риск развития гипертонии у них оказался выше на 26%.

Особенно выражен этот эффект в прибрежных регионах, где из-за повышения уровня моря соленая вода проникает в источники пресной. По оценкам ученых, более 3 млрд человек живут вблизи побережий и могут быть подвержены этому фактору, зачастую не замечая вкуса соли в воде.

Авторы подчеркивают, что даже небольшое повышение давления на уровне отдельных людей может приводить к значительным последствиям для общественного здоровья. По величине риска влияние соленой воды сопоставимо с такими факторами, как низкая физическая активность.

Несмотря на растущее количество данных, влияние солености воды на долгосрочные риски — инфаркты и инсульты — пока изучено недостаточно. При этом в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения отсутствуют четкие нормы по содержанию натрия в питьевой воде.

Ученые считают, что при оценке рисков гипертонии необходимо учитывать не только образ жизни, но и факторы окружающей среды. В частности, жителям прибрежных районов рекомендуют следить за качеством воды и общим потреблением соли.