Исследователи выяснили, почему пониженное давление может быть полезным

Ученые Mass General Brigham пришли к выводу, что более агрессивное снижение артериального давления может приносить больше пользы, чем считалось ранее. Работа опубликована в журнале Annals of Internal Medicine (AIM).

Исследователи проанализировали данные крупных проектов, включая SPRINT и NHANES, и смоделировали, как разные целевые уровни систолического давления (<120, <130 и <140 мм рт. ст.) влияют на здоровье в долгосрочной перспективе.

Модель показала, что достижение уровня ниже 120 мм рт. ст. позволяет предотвратить больше сердечно-сосудистых событий — инфарктов, инсультов и сердечной недостаточности — по сравнению с менее строгими целями.

«Наши результаты показывают, что более интенсивное снижение давления дает дополнительные преимущества даже с учетом неточностей измерений», — отметила Карен Смит из Brigham and Women's Hospital.

При этом ученые учли реальные условия клинической практики, включая ошибки измерения давления, которые могут влиять на лечение.

Однако более агрессивная терапия имеет и риски. У пациентов чаще наблюдаются побочные эффекты — падения, повреждение почек, слишком низкое давление и замедление сердечного ритма. Кроме того, возрастает стоимость лечения из-за большего числа препаратов и визитов к врачу.

Несмотря на это, стратегия снижения давления ниже 120 мм рт. ст. оказалась экономически оправданной: стоимость одного года качественной жизни оценили примерно в 42 тыс. долларов, что считается приемлемым показателем в медицине.

Авторы подчеркивают, что выводы относятся к популяции в целом. Для конкретных пациентов подход должен подбираться индивидуально с учетом рисков, сопутствующих заболеваний и предпочтений.