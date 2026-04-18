Ученые обнаружили неожиданную пользу высшего образования

Крупное норвежское исследование, опубликованное в журнале Psychological Science, с участием более 270 000 мужчин показало устойчивую связь: чем выше когнитивные показатели в подростковом возрасте и уровень образования, тем ниже риск психических расстройств во взрослом возрасте.

Участники проходили тестирование в рамках обязательной военной службы. Проверялись логическое мышление, словарный запас, работа с числами и распознавание закономерностей. Затем данные сопоставили с медицинскими реестрами и образовательной статистикой за последующие десятилетия.

Образование как фактор защиты

Результаты оказались однозначными: мужчины с низкими результатами тестов и минимальным образованием значительно чаще сталкивались с психиатрическими диагнозами в возрасте 30–40 лет.

При этом высшее образование демонстрировало самостоятельный защитный эффект. Даже при одинаковых когнитивных показателях люди с университетским дипломом реже обращались за психиатрической помощью.

Особенно уязвимой оказалась группа с низкими тестовыми баллами и только обязательным образованием — почти 40% из них получили диагноз психического расстройства.

Масштаб различий

Общий разрыв также оказался значительным: среди мужчин с низкими когнитивными результатами риск диагноза был примерно втрое выше, чем у группы с высокими показателями. В лучшей группе лишь около 10% обращались за психиатрической помощью.

Исследователи отмечают:

«Почти тридцать процентов участников группы с самыми низкими баллами столкнулись с диагностируемым заболеванием во взрослом возрасте».

Что влияет на связь

Авторы проверяли гипотезу, что дело может быть не в интеллекте, а в социальных условиях — бедности, семье или образовании. Для этого они отдельно проанализировали данные более 80 000 братьев. Связь сохранилась: более низкие когнитивные результаты внутри одной семьи также сопровождались худшим психическим здоровьем.

Это указывает на то, что фактор не сводится только к среде воспитания.

Есть ли связь между высоким IQ и риском расстройств

Отдельно исследователи проверили популярную идею, что высокий интеллект может повышать уязвимость к тревожности и депрессии. Данные этого не подтвердили. Напротив, самые высокие когнитивные показатели стабильно ассоциировались с лучшими показателями психического здоровья.

Исключение составили лишь аффективные психозы, включая биполярное расстройство — здесь выраженной зависимости не обнаружили.

Возможные объяснения

Ученые предполагают, что более низкие когнитивные способности часто ведут к менее стабильной работе, ограниченному образованию и финансовым трудностям. Со временем это формирует хронический стресс, который повышает риск психических нарушений.

Также рассматривается эффект «накопленного давления»: постоянные сложности в учебе и карьере могут усиливать тревожность и депрессивные состояния.

Ученые указывают на устойчивую связь между когнитивными способностями, уровнем образования и психическим здоровьем. При этом образование выступает не просто следствием, а возможным защитным фактором, снижающим риск психических расстройств во взрослом возрасте.