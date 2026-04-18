Создана генная терапия, подавляющая тяжелые воспаления в легких

Европейские молекулярные биологи разработали новую форму генной терапии, которая заставляет клетки легких вырабатывать молекулы сигнальных веществ, подавляющих воспаления. Данный препарат поможет защитить пациентов от развития фатальных повреждений легочной ткани при тяжелых инфекциях, пишут исследователи в статье в научном журнале Science Immunology.

"Многие вирусные респираторные инфекции, в том числе ковид, часто вызывают чрезмерно острую реакцию иммунной системы, которая усугубляет течение болезни и в некоторых случаях ведет к гибели пациента. Мы разработали генную терапию и уникальную систему ее доставки в клетки легких, которая заставляет их вырабатывать противовоспалительные сигнальные молекулы", - говорится в исследовании.

Данная генная терапия была разработана группой европейских молекулярных биологов под руководством профессора Кембриджского университета Адриана Листона. Она представляет собой модификацию аденоассоциированного вируса AAV6.2, не способную к размножению и содержащую в себе генетические "инструкции" по производству трех ключевых сигнальных молекул - IL2, IL1-RA и IL-10 - подавляющих развитие воспалительных процессов.

Ученые изменили структуру этого вируса таким образом, что его содержимое активируется только при попадании вирусных частиц внутрь определенных клеток легких, в которых поддерживается высокий уровень активности гена CC10. Благодаря этому данная генная терапия способствует выработке подавляющих воспаления молекул только внутри легких, но не других органов тела пациента, что важно при лечении инфекций.

Работу этой терапии исследователи проверили в опытах на мышах, которых исследователи заразили гонконгским гриппом (H3N2) и спорами грибков, вызывающих аспергиллез. Последующие наблюдения показали, что генная терапия существенным образом улучшила состояние легких грызунов, защитила их от сильного снижения веса и развития обширных повреждений, связанных с проникновением иммунных клеток-нейтрофилов в легочные ткани.

Схожим образом, как предполагают ученые, можно модулировать активность иммунитета и в других органов тела, в том числе при помощи не вирусных, а жировых частиц, подобных тем, которые используются при разработке РНК-вакцин. Это позволит врачам гибко регулировать реакцию иммунитета на различные раздражители, в том числе на сами вакцины, подытожили исследователи.