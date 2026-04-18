Ученые создали косметику для омоложения кожи

Ученые Сеченовского университета завершают разработку косметических средств для кожи на основе экзосом. Что это такое, выяснил корреспондент «МИР 24 Алексей Раевский.

Экзосомы могут быть в сухой и жидкой форме. Это их целебная сила: старение кожи замедляет, а процесс восстановления и заживления ран, наоборот, ускоряет.

Это крошечные, в тысячи раз меньше толщины волоса пузырьки-везикулы, которые выделяют живые клетки. Внутри «упакованы разные молекулы. С их помощью клетки обмениваются информацией, как смс-сообщениями, и влияют на работу друг друга. Например, побуждают восстанавливаться или делиться.

Крошечные размеры позволяют экзосомам глубоко проникать в кожу и запускать процессы омоложения. Косметика с экзосомами побочный продукт фундаментальных исследований Сеченовского университета в области создания новых лекарств и систем их доставки.

«Наш университет занимается разработкой различных систем доставок. Это и липосомы, и неосомы, и экзосомы. Они тоже стали частью этих систем, которые мы используем как часть продукта при создании готовой формы. И косметическая форма в данном случае является абсолютно логически вытекающей, рассказал кандидат фармацевтических наук, доцент Сеченовского университета Минздрава России Виктория Грих.

Косметика с экзосомами появилась в мире недавно и сразу стала революционным методом естественного омоложения. Но была проблема. Ни у кого в мире не было дешевой и эффективной технологии получения живых экзосом из растительного сырья. Российские ученые эту задачу решили.

«Сейчас у нас есть разработка, я бы сказал, опережающего технологического уровня, которая позволяет нам решить ключевую проблему проблему наработки экзосом в больших количествах, рассказал доктор биологических наук, профессор Сеченовского университета Минздрава России Дмитрий Костюшев.

Примерно полтора года потребовалось для поиска растений, экзосомы которых оздоравливают клетки кожи лучше всего. В итоге родилась целая линейка косметических средств для лица, шеи и рук.