Ученые создали косметику для омоложения кожи

Ученые Сеченовского университета создали косметику на основе экзосом для омоложения кожи
Ученые Сеченовского университета завершают разработку косметических средств для кожи на основе экзосом. Что это такое, выяснил корреспондент «МИР 24 Алексей Раевский.
Экзосомы могут быть в сухой и жидкой форме. Это их целебная сила: старение кожи замедляет, а процесс восстановления и заживления ран, наоборот, ускоряет.
Это крошечные, в тысячи раз меньше толщины волоса пузырьки-везикулы, которые выделяют живые клетки. Внутри «упакованы разные молекулы. С их помощью клетки обмениваются информацией, как смс-сообщениями, и влияют на работу друг друга. Например, побуждают восстанавливаться или делиться.
Крошечные размеры позволяют экзосомам глубоко проникать в кожу и запускать процессы омоложения. Косметика с экзосомами побочный продукт фундаментальных исследований Сеченовского университета в области создания новых лекарств и систем их доставки.
«Наш университет занимается разработкой различных систем доставок. Это и липосомы, и неосомы, и экзосомы. Они тоже стали частью этих систем, которые мы используем как часть продукта при создании готовой формы. И косметическая форма в данном случае является абсолютно логически вытекающей, рассказал кандидат фармацевтических наук, доцент Сеченовского университета Минздрава России Виктория Грих.
Косметика с экзосомами появилась в мире недавно и сразу стала революционным методом естественного омоложения. Но была проблема. Ни у кого в мире не было дешевой и эффективной технологии получения живых экзосом из растительного сырья. Российские ученые эту задачу решили.
«Сейчас у нас есть разработка, я бы сказал, опережающего технологического уровня, которая позволяет нам решить ключевую проблему проблему наработки экзосом в больших количествах, рассказал доктор биологических наук, профессор Сеченовского университета Минздрава России Дмитрий Костюшев.
Примерно полтора года потребовалось для поиска растений, экзосомы которых оздоравливают клетки кожи лучше всего. В итоге родилась целая линейка косметических средств для лица, шеи и рук.