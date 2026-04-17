Фруктозу связали с развитием метаболического синдрома

В современной диетологии долгое время господствовала догма: «калория есть калория». Однако новое исследование, опубликованное в журнале Nature Metabolism, наносит серьезный удар по этому представлению. Международная группа ученых под руководством доктора Ричарда Джонсона из Университета Колорадо Аншутц представила доказательства того, что фруктоза играет уникальную и недооцененную роль в развитии хронических заболеваний, действуя не как топливо, а как опасный метаболический сигнал.

Метаболическая западня

Фруктоза — обязательный компонент обычного сахара (сахарозы) и популярного в пищевой промышленности высокофруктозного кукурузного сиропа. В отличие от глюкозы, которая является основным источником энергии для большинства клеток нашего тела, фруктоза перерабатывается организмом совершенно иначе.

«Фруктоза — это не просто очередная калория, — поясняет доктор Джонсон. — Она работает как сигнал, запускающий режим накопления жира способами, которые фундаментально отличаются от механизмов действия глюкозы».

Проблема заключается в том, что метаболизм фруктозы обходит ключевые контрольные точки в энергетических путях организма. Вместо того чтобы превращаться в доступную энергию, она провоцирует синтез жиров и, что самое тревожное, вызывает временное истощение запасов клеточной энергии (АТФ). Этот процесс сопровождается выбросом побочных продуктов, которые со временем приводят к метаболическому синдрому: ожирению, резистентности к инсулину и сердечно-сосудистым рискам.

Эволюционное наследие в мире изобилия

Авторы доклада указывают на ироничный поворот эволюции. В далеком прошлом способность фруктозы быстро переключать организм в режим накопления жира была эволюционным преимуществом. Она помогала нашим предкам выживать в периоды голода, запасая энергию из сезонных фруктов и меда.

Однако в современном мире, где высококалорийная пища доступна 24 часа в сутки, этот некогда спасительный механизм превратился в «двигатель» эпидемий диабета и ожирения. Механизмы выживания теперь работают против нас, способствуя развитию хронических недугов.

Внутренний враг

Одним из самых важных открытий обзора стало то, что негативное влияние фруктозы не ограничивается только пищей. Исследователи подчеркивают: человеческий организм способен самостоятельно синтезировать фруктозу из глюкозы внутри клеток. Это означает, что роль этого сахара в развитии болезней может быть гораздо шире, чем считалось ранее, и даже диета с низким содержанием сахара, но избытком других углеводов, может активировать те же опасные пути.

Несмотря на снижение потребления сладких напитков в ряде стран, общий уровень потребления «свободных сахаров» во многих регионах мира остается критически высоким или продолжает расти. По мнению ученых, понимание уникальных биологических эффектов фруктозы имеет решающее значение для разработки новых стратегий профилактики и лечения метаболических заболеваний.