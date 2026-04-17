В США остановили отторжение пересаженной печени у четырех пациентов

Американские медики успешно завершили первые две фазы клинических испытаний новой стратегии по пересадке донорской печени, позволяющей реципиенту органа отказаться от приема препаратов, подавляющих реакцию отторжения и иммунитет. Эту задачу удалось решить сразу для четырех пациентов, сообщила пресс-служба Питтсбургского университета.

"Длительное использование этих лекарств ведет к повреждению почек, развитию проблем с метаболизмом и делает пациентов более уязвимыми к инфекциям, диабету и некоторым формам рака. Мы на протяжении трех десятилетий работали над созданием подхода, который позволил бы защитить пациентов от этих побочных эффектов, и сейчас нам удалось сделать большой шаг к решению этой задачи", - заявил профессор Питтсбургского университета (США) Энгюс Томсон, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают медики, способность клеток печени человека к делению позволяет во многих случаях спасать жизни, пересаживая больным часть печени донора, который согласился пожертвовать половину своего органа. Это спасает жизнь больному, но вынуждает его на протяжении всей жизни принимать препараты, подавляющие реакцию отторжения.

Для решения этой проблемы исследователи из США уже много десятилетий создают терапию, которая заставляет иммунитет больного игнорировать чужеродный орган. В ее рамках врачи извлекают из кровотока донора набор иммунных дендритных клеток, отвечающих за работу реакции отторжения, особым образом размножают их и вводят в тело больного за неделю до проведения операции.

Взаимодействия между иммунными клетками реципиента и донора в идеальном случае приводят к тому, что иммунитет перестает считать пересаженную печень чужеродным органом, что позволяет отказаться от приема лекарств. Недавно ученые завершили первые клинические испытания этой стратегии трансплантации печени, в которых приняло участие 13 добровольцев с тяжелыми болезнями печени.

Проведенные исследователями наблюдения показали, что созданный ими подход позволил полностью подавить реакцию отторжения у четырех добровольцев и существенным образом снизить дозу принимаемых лекарств у еще трех участников опытов на протяжении последующих трех лет наблюдений. Это в разы выше, чем удавалось достичь при помощи альтернативных стратегий пересадки печени, что указывает на высокую перспективность этой терапии, подытожили ученые.