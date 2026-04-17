Хронический цистит у женщин предложили лечить с помощью крови

В Пензенском государственном университете (ПГУ) придумали, как лечить хронический цистит у пациентов с гормональными нарушениями, например, женщин в менопаузе. Для этого у них предлагают брать венозную кровь, из которой выделяют плазму и создают на ее основе лекарство. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки России.

Хронический цистит — рецидивирующее заболевание, сопровождающееся длительным воспалительным процессом. Оно приводит к структурно-функциональным изменениям стенок мочевого пузыря. Причем чаще всего циститы мучают именно женщин из-за особенностей строения мочеполовой системы. Симптомы цистита довольно яркие: учащенное и болезненное мочеиспускание, ощущение неполного опорожнения, боль внизу живота, изменения в характере мочи (мутный цвет, неприятный запах, примеси крови).

Цистит часто протекает на фоне различных бактериальных инфекций, но может иметь и неинфекционное происхождение, например, его могут вызвать стресс или процесс естественного старения, в ходе которого снижается выработка половых гормонов. Именно поэтому чаще от него страдают взрослые женщины.

Недостаток выработки полового гормона — эстрогена — делает уязвимыми гормонозависимые участки (зона влагалища, уретры, мочевого пузыря). Клетки, покрывающие слизистую, при снижении эстрогена слущиваются. В результате участки теряют защитный слой клеток, который препятствует проникновению бактерий в стенку мочевого пузыря.

Стандартное лечение приносит временный эффект, так как ликвидирует только возбудителя. В ПГУ впервые предложили и запатентовали способ консервативного лечения хронического цистита при гипоэстрогении с применением комбинации препаратов для инстилляции мочевого пузыря (медицинская процедура, при которой лекарство вводится непосредственно в мочевой пузырь).

«Наш способ не имеет аналогов в стране. Нами впервые предложена такая комбинация препаратов, которая учитывает все звенья патологического процесса: инфекционный агент, воспаление, болевой разрушение GAG-слоя, повреждение и слущивание эпителия ввиду снижения уровня эстрогенов», — объяснила «Газете.Ru» разработчик нового способа лечения, доцент кафедры «Хирургия» Медицинского института ПГУ Кристина Духовнова.

Главный компонент «лечебного коктейля» — тромбоцитарная аутоплазма человека. Это помогает исключить возникновение аллергической реакции и значительно расширяет круг больных, кому может подойти лечение.

Тромбоцитарную аутоплазму получают из крови пациентки непосредственно перед процедурой. Для этого у больной забирают 9 мл венозной крови. Ее помещают в специальную пробирку для приготовления плазмы. Затем она отправляется в лабораторную центрифугу. При 3,5 тысячи оборотов через 10 минут образуется нужная плазма крови с активными элементами. Последние обладают противовоспалительными, заживляющими, увлажняющими свойствами.

Полученная плазма дополняется 5 мл лидокаина гидрохлорида, раствором диоксидина, триамцинолоном ацетонида. И одним важным компонентом — эстрадиолом.

Подготовка «лечебного коктейля» занимает около 15 минут. Раствор вводится в мочевой пузырь на 30 минут, катетер удаляется. Курс лечения включает от 3 до 10 инстилляций, которые необходимо проводить раз в неделю. Кроме того, такое лечение будет доступно каждому. Стоимость одной процедуры не превысит тысячи рублей. По словам медика, в некоторых случаях стойкая ремиссия может быть достигнута через три процедуры.