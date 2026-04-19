Инъекции пептидов: почему они опаснее, чем кажутся

На смену витаминным капельницам и погоне за высоким ферритином пришел новый оздоровительный тренд — инъекции пептидов. Открытые еще 100 лет назад короткие цепочки аминокислот теперь провозглашены источником молодости, стройности и красоты. Американские миллиардеры устраивают пептидные вечеринки, где вместо коктейлей подают шприцы с омолаживающим составом, а голливудские знаменитости наперебой рассказывают о чудодейственных свойствах пептидов. Россияне от новой моды тоже не отстают и заказывают препараты в интернете. Почему эта тенденция тревожит врачей и чем она опасна, разбиралась «Лента.ру».

Пептиды отправили участниц конференции в реанимацию

В 2025 году в Лас-Вегасе две участницы RAADfest, крупнейшей конференции по омоложению, едва не погибли после инъекций пептидов. Уколы им сделали прямо во время мероприятия, и в тот же день женщины почувствовали себя плохо. Обе они пожаловались на одинаковые симптомы: трудности с дыханием, учащенное сердцебиение и опухлость языка.

Что такое пептиды и как они работают?

Пептиды — это короткие цепочки аминокислот, из которых состоят белки. Они естественным образом вырабатываются в организме и участвуют в регуляции многих процессов. Например, некоторые гормоны являются пептидами, в том числе инсулин. Другие пептиды могут влиять на иммунную систему, воспаление, обмен веществ или восстановление тканей.

Работают они не напрямую с «генами», а через клетки: связываются со специфическими рецепторами и запускают определенные биохимические реакции. В зависимости от структуры один пептид может, например, усиливать выработку коллагена, а другой — влиять на аппетит или уровень сахара в крови.

Часть пептидов используется в медицине — это зарегистрированные препараты с доказанной эффективностью и контролируемыми дозировками. Но большинство пептидов, которые сегодня обсуждают в соцсетях, относятся к экспериментальным веществам: их действие и безопасность изучены недостаточно. Поэтому врачи проводят четкую границу между пептидами как лекарствами и пептидами как элементом биохакинга.

К моменту приезда скорой помощи обе находились в тяжелом состоянии. Первую пришлось интубировать по дороге в больницу и затем подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Вторая женщина потеряла контроль над мышцами головы и шеи. Она не могла открыть глаза и разговаривать.

Полицейское управление Лас-Вегаса сначала сообщало, что такие же симптомы испытывали не менее семи участников конференции, попробовавших инъекции пептидов. Но спустя время пострадавшими признали лишь двух женщин.

Расследование дела об опасных уколах продолжалось восемь месяцев и завершилось в марте 2026 года. Однако доказать, что женщины едва не погибли именно из-за пептидов, не получилось. В итоговом документе утверждается, что комиссии не предоставили вещество, введенное пострадавшим, поэтому проверить его не удалось.

Доктора Кент Холторф и его коллег, организовавших пептидную дегустацию на конференции, оштрафовали. Правда, не за использование опасного препарата, а за проведение процедуры без медицинской лицензии штата. Впрочем, Холторф убежден, что пептиды были ни в чем не виноваты.

Почему пептиды стали популярны?

Инъекции пептидов стали популярны по всему миру как новое чудодейственное средство для быстрого преображения. А конференция по продлению жизни, едва не закончившаяся смертью двух ее участниц, и последовавшие за ней месяцы расследования привели к тому, что интерес к этим уколам только вырос.

Довольно быстро пептиды из скучной медицинской темы превратились в модный образ жизни богатых и знаменитых людей. Обычной практикой стали пептидные вечеринки, на которых знаменитости и миллиардеры Кремниевой долины не пьют коктейли, а делают оздоровляющие уколы и капельницы.

Звезды заверяют, что результаты подобных процедур поразительны. Например, американский комик и мастер боевых искусств Джо Роган рассказал подписчикам, что так называемый пептид «укол Росомахи» за две недели исцелил его локтевой тендинит, который врачи безуспешно лечили годами. Фитнес-блогер Райан Хьюмистон же заявил, что пептид пинеалон избавил его от апноэ во сне.

А испробовавшая на себе сотни оздоровительных практик актриса Гвинет Пэлтроу призналась, что стала поклонницей NAD+. Строго говоря, это вещество не относится к пептидам, но активно обсуждается в контексте биохакинга и «уколов энергии».

«У меня есть отличный маленький карандаш NAD+. С его помощью можно сделать себе укол, когда нужен заряд энергии. Это фантастика», — хвасталась знаменитость.

Что будет с пептидами дальше?

Нейробиолог из Стэнфорда Эндрю Хуберман считает, что сегодняшняя популярность пептидов — это только начало. По его мнению, в ближайшем будущем люди начнут употреблять пептиды повседневно, как обычные витамины.

«Это станет обыденным явлением», — уверен он.

Его идеи уже сегодня начали воплощаться в жизнь. Например, в офисе американского стартапа Superpower сотрудники могут делать пептидные уколы вместо утреннего кофе. Шприцы и ампулы с препаратами хранятся в холодильнике офисной кухни. Основатель компании и по совместительству биохакер Макс Марчионе ничего необычного в этом не видит и утверждает, что пептиды станут следующей эволюционной ступенью человечества.

«Представьте, что все в вашей компании стали умнее, энергичнее, лучше спят и находятся в лучшей физической форме. Думаете, вы останетесь единственным глупым, некрасивым и уставшим человеком? Конечно, нет», — Макс Марчионе, основатель американского стартапа Superpower.

Идеи Марчионе подсадить человечество на пептиды пока звучат как фантастика. Однако уже сейчас тысячи людей по всему миру готовы попробовать капельницы и таблетки с пептидами, чтобы усовершенствовать тело. Не смущает их даже то, что эффективность этих средств сомнительна, а продают их блогеры и нутрициологи из социальных сетей или сомнительные продавцы на маркетплейсах.

При этом покупателей убеждают, что пептиды натуральны, а значит, абсолютно безобидны.

«Пептиды — это не химия, это фиксики. Только для взрослых, — пишет блогерша с сотней тысяч подписчиков. — Да-да, как в мультфильме: если что-то ломалось — фиксик прибежал, починил, ушел».

Могут ли пептиды навредить?

По словам профессора, руководителя клиники внутренних болезней Европейского медицинского центра Светланы Каневской, безопасность пептидов зависит от многих факторов: где они зарегистрированы, как применяются, в какой дозе и кому именно вводятся. Абсолютно безопасными можно считать только те пептиды, которые прошли крупные клинические исследования, доказали эффективность и находятся под постоянным мониторингом.

Таких лекарств немного. К ним относятся инсулин, семаглутид, семакс, некоторые кардиологические, онкологические и иммуномодулирующие препараты. Остальные биохакерские инъекции, омолаживающие капельницы и таблетки считаются потенциально опасными, потому что их побочные действия не исследованы.

«Любые пептиды особенно рискованны при личном или семейном анамнезе рака, наличии предопухолевых состояний, аутоиммунных заболеваний, беременности и планировании беременности», — Светлана Каневская, врач-терапевт.

По словам Каневской, риск развития рака особенно сильно увеличивают так называемые омолаживающие пептиды, которые стимулируют клеточный рост, регенерацию тканей и микроциркуляцию кровотока. Эти же механизмы питают и раковые клетки. Таким образом, теоретически, если где-то имеется микроскопический очаг опухоли или предраковая предрасположенность, инъекция такого пептида может привести к быстрому росту и распространению злокачественных клеток.

Другие побочные эффекты тоже не исключены. Даже у безопасного и одобренного семаглутида десятки вероятных осложнений — от тошноты и головной боли до отказа внутренних органов. Разница в том, что все нежелательные последствия предсказуемы, а значит, их проще контролировать. Что будет после приема пептидов из интернета, никто не знает.

Например, полюбившийся Гвинет Пэлтроу и другим знаменитостям пептид NAD+ на первый взгляд безвреден. Он вырабатывается в организме и точно не является ядом. Но если ввести его в кровь через капельницу или инъекцию, он часто вызывает тошноту, жидкий стул, боль в области челюсти и стеснение в груди. Исследовательница Рашель Пойедник, которая изучает этот пептид в Стэнфордском университете, объяснила, что, скорее всего, эффект вызывает иммунная система.

«Организм видит NAD+ в крови и ему кажется, что что-то случилось. Как будто клетки взорвались и в кровоток попало то, чего там быть не должно», — объяснила она.

В ответ на это иммунная система может бурно реагировать, вызывая неприятные симптомы или активизировать работу почек и печени и срочно выводить вещество из организма.

Если пептиды вмешиваются в работу гормонов, то последствия могут быть непредсказуемыми, вплоть до анафилактического шока и летального исхода.

«Пептиды, продающиеся в социальных сетях в качестве БАДов, антивозрастных препаратов, биорегуляторов, спортинъекций или биохакинг-протоколов, несут в себе угрозу здоровью и жизни», — заявила Каневская.

Этот рынок сегодня находится практически в серой зоне, почти не регулируется и не попадает под строгий контроль. На практике это означает, что у препаратов, продающихся через мессенджеры или социальные сети, нет гарантии качества, точного состава и безопасной дозировки.

Покупатели могут приобрести поддельный продукт, который в лучшем случае будет пустышкой, а в худшем — неизвестным веществом с сомнительным составом.

«Под видом пептидов могут продаваться гормоны, стимуляторы, сексуальные препараты и другие фармакологические субстанции», — предупредила Каневская.

Стоит ли рисковать?

Если речь идет о лекарственных препаратах, то решение принимает врач, он же отслеживает побочные действия и эффект от приема. С остальными же средствами стоит быть осторожнее. Например, в косметических кремах и сыворотках пептиды безопасны и обычно не вызывают аллергии, поэтому ими можно пользоваться без опаски.

Совершенно иначе дело обстоит с биодобавками и инъекциями пептидов для оздоровления. Каневская подчеркивает, что, покупая их, человек должен ясно отдавать себе отчет, что это не безвредные витамины, а вещество с сомнительной эффективностью и неизвестными последствиями.

«Принимая любые пептидные коктейли для омоложения или похудения, вы по сути подвергаете себя потенциально опасному эксперименту», — Светлана Каневская, врач-терапевт.

Даже если человек считает такой риск приемлемым, не стоит ничего принимать без консультации врача. В идеале препараты должны подбираться индивидуально после проведения анализов и осмотра. А вкалывать в себя неизвестные препараты по совету знакомых и нутрициологов из интернета — опасно, уверена доктор Каневская.