Назван неочевидный признак одного из самых опасных видов рака

Предраковое состояние, известное как пищевод Барретта, оказалось обязательным этапом развития самого распространенного вида рака пищевода. К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета. Результаты опубликованы в журнале Nature Medicine.

Рак пищевода считается одним из самых смертельных, во многом потому, что его часто выявляют слишком поздно. Долгое время было известно, что он связан с пищеводом Барретта — изменением слизистой, которое можно увидеть при обследовании. Однако у многих пациентов этот признак не обнаруживали, из-за чего возникали сомнения в его роли.

В новом исследовании ученые проанализировали данные более 3 тысяч пациентов и провели генетическое исследование опухолей. Оказалось, что независимо от того, был ли виден пищевод Барретта при диагностике, все опухоли имели одинаковые молекулярные признаки. Это говорит о том, что предраковая стадия присутствует всегда, но может исчезать по мере развития болезни.

Кроме того, исследователи обнаружили биомаркеры — особые белки, которые позволяют выявить эту скрытую стадию даже тогда, когда она не видна при обычных обследованиях. По их словам, это открывает возможности для более ранней диагностики и профилактики рака, когда лечение может быть значительно эффективнее.

Ранее ученые выяснили, что препарат эльраглусиб продлевает жизнь при раке поджелудочной железы.